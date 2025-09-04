szeptember 4., csütörtök

Karambol

32 perce

Nagy volt a riadalom Újfehértó Főterén (fotókkal)

Címkék#személygépkocsi#kár#baleset

Két személygépkocsi ütközött össze szerdán este Újfehértón, a Főtéren.

Szon.hu
Nagy volt a riadalom Újfehértó Főterén (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla

A hangok ijesztőek voltak: a nagy erejű ütközésben szerencsére komolyabb személyi sérülés nem történt, csupán megfigyelésre szállítottak kórházba egy gyermeket és egy felnőttet. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős.

Riadalom Újfehértón

Fotók: Bordás Béla

 

