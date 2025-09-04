Karambol
32 perce
Nagy volt a riadalom Újfehértó Főterén (fotókkal)
Két személygépkocsi ütközött össze szerdán este Újfehértón, a Főtéren.
Fotó: Bordás Béla
A hangok ijesztőek voltak: a nagy erejű ütközésben szerencsére komolyabb személyi sérülés nem történt, csupán megfigyelésre szállítottak kórházba egy gyermeket és egy felnőttet. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős.
Riadalom ÚjfehértónFotók: Bordás Béla
