6 órája
Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: elmulasztotta az elsőbbséget (fotókkal)
Baleset történt kora délelőtt. Nagyerejű ütközés helyszínén a rendőrség a forgalom korlátozása mellett intézkedett.
Nagyerejű ütközés Nyíregyházán
Fotó: Nagy Csaba
Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: Csütörtökön reggel negyed kilenckor Nyíregyházán, az István és a Liliom utca kereszteződésében két személygépkocsi ütközött nagy erővel. A helyszíni információk alapján az egyik autó a STOP-tábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget, emiatt a másik gépjármű a tengelye körül megpördült. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrség a forgalom korlátozása mellett intézkedett a helyszínen.
