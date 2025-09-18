szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

6 órája

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: elmulasztotta az elsőbbséget (fotókkal)

Címkék#személygépkocsi#Nyíregyháza#nagyerejű nyíregyház

Baleset történt kora délelőtt. Nagyerejű ütközés helyszínén a rendőrség a forgalom korlátozása mellett intézkedett.

Szon.hu
Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: elmulasztotta az elsőbbséget (fotókkal)

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán

Fotó: Nagy Csaba

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: Csütörtökön reggel negyed kilenckor Nyíregyházán, az István és a Liliom utca kereszteződésében két személygépkocsi ütközött nagy erővel. A helyszíni információk alapján az egyik autó a STOP-tábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget, emiatt a másik gépjármű a tengelye körül megpördült. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrség a forgalom korlátozása mellett intézkedett a helyszínen.  

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán
Nagyerejű ütközés Nyíregyházán
Fotó: Nagy Csaba

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán
Fotó: Nagy Csaba
Nagyerejű ütközés Nyíregyházán
Fotó: Nagy Csaba

Ajánljuk még:

Baleset  történt Kisvárdán. Egy kerékpár és egy személyautó ütközött össze Kisvárdán, a Sport utcában, a Margaréta utca közelében.

Mint arról korábban beszámoltunk, két személyautó ütközött szerdán késő délután Nyíregyházán az Erdő soron. A Renault a jobbra kanyarodó sávban ráfordult a másik autóra, ami balesethez vezetett. Az anyagi kár jelentős. Mentők is érkeztek a helyszínre, egy személyt kórházba szállítottak. 

A Kállói út egy szakaszán forgalmi akadály van. Egymásnak ütközött két személyautó Nyíregyházán, a Kállói úton, a Nagyvárad utcánál. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták – olvasható a katasztrofavedelem.hu oldalon.

Elment otthonról, de már nem tért haza. Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy minél hamarabb megtalálhassák az Aranyosapátiban élő Mező Dóra Dorinát.

Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban! Az Aranyosapátiban élő Mező Dóra Dorina az otthonából távozott szeptember 16-án délután ismeretlen helyre, ahonnan azóta nem tért haza, és nem adott magáról életjelet. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre – olvasható a police.hu oldalon.

 

  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu