Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: elmulasztotta az elsőbbséget (fotókkal)

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: Csütörtökön reggel negyed kilenckor Nyíregyházán, az István és a Liliom utca kereszteződésében két személygépkocsi ütközött nagy erővel. A helyszíni információk alapján az egyik autó a STOP-tábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget, emiatt a másik gépjármű a tengelye körül megpördült. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrség a forgalom korlátozása mellett intézkedett a helyszínen.

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán

Fotó: Nagy Csaba

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán

Fotó: Nagy Csaba

Nagyerejű ütközés Nyíregyházán

Fotó: Nagy Csaba

Ajánljuk még:

Baleset történt Kisvárdán. Egy kerékpár és egy személyautó ütközött össze Kisvárdán, a Sport utcában, a Margaréta utca közelében.