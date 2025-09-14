Tömegkarambol Nyíregyháza felé – csak egy sáv járható az M3-ason!

Vasárnap délután négy jármű ütközött össze az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a 174-es kilométernél, Polgár térségében – közölte a katasztrófavédelem. - A baleset után az egyik autó a belső szalagkorlát közelében, míg a többi a leállósávban állt meg.

Egy sávon halad a forgalom az M3-ason!

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. A helyszínelés és műszaki mentés idején a forgalmat egy sávra terelték az érintett útszakaszon.