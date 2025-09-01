Nem elég a sok baleset, még ez is!

Lesodródott az úttestről, vasúti síneken állt meg egy személygépkocsi tegnap reggel a 4145-ös út 18-as kilométerszelvényénél, Tuzsérnál. A záhonyi hivatásos tűzoltók az autót áramtalanították, majd drótkötéllel levontatták a sínekről.

Árokba csúszott, a tetején állt meg egy személygépkocsi tegnap kora este a 38-as út 18-as kilométerszelvényénél, Tiszanagyfalu térségében. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.

Árokba csúszott egy személygépkocsi Nyírbogdánynál, a 3823-es út 32-es kilométerszelvényénél. A nyíregyházi hivatásos és a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót. Személyi sérülés nem történt.

Úttestre hasadt faágat távolítottak el a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel tegnap reggel a 4127-es útról, Fehérgyarmat térségében.

Tegnap ezer négyzetméteren égett a száraz fű Nyírtelek-Belegrád tanyánál, Tiszavasváriban az Erdő utcában ötszáz négyzetméteren lángolt vegetáció és kommunális hulladék. A szabadtéri tüzeket a nyíregyházi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltották el.