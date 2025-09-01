szeptember 1., hétfő

Katasztrófavédelem

2 órája

Nem elég a sok baleset, még ez is!

Balesetet balesetet követett tegnap. Ám a katasztrófavédelem összefoglalójából az is kiderült, hogy a határ is égett!

Nem elég a sok baleset, még ez is!

Forrás: illusztráció / katasztrófavédelem

Lesodródott az úttestről, vasúti síneken állt meg egy személygépkocsi tegnap reggel a 4145-ös út 18-as kilométerszelvényénél, Tuzsérnál. A záhonyi hivatásos tűzoltók az autót áramtalanították, majd drótkötéllel levontatták a sínekről.

Árokba csúszott, a tetején állt meg egy személygépkocsi tegnap kora este a 38-as út 18-as kilométerszelvényénél, Tiszanagyfalu térségében. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.

 Árokba csúszott egy személygépkocsi Nyírbogdánynál, a 3823-es út 32-es kilométerszelvényénél. A nyíregyházi hivatásos és a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót. Személyi sérülés nem történt.

 Úttestre hasadt faágat távolítottak el a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel tegnap reggel a 4127-es útról, Fehérgyarmat térségében.

 Tegnap ezer négyzetméteren égett a száraz fű Nyírtelek-Belegrád tanyánál, Tiszavasváriban az Erdő utcában ötszáz négyzetméteren lángolt vegetáció és kommunális hulladék. A szabadtéri tüzeket a nyíregyházi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltották el.

 

