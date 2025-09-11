2 órája
Kómába esett, úgy megverték - Durva, mi mindent látott már a nyírbátori zsaru!
Nem minden hős visel köpenyt! A nyírbátori zászlós, akire egy város számíthat!
Nyírbátori hős: a rendőr, akiben mindenki bízik a városban.
A nyírbátori Üveges Istvánt két évvel ezelőtt soron kívül léptették elő zászlóssá, tavaly pedig dr. Kuczik János Zoltán országos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettestől is jutalmat kapott, de legutóbbi bravúrja is azt igazolja, Nyírbátornak remek zsaru a körzeti megbízottja.
Rokonszenv, tisztelet, célkitűzés nyírbátori módra!
– Gyerekként egyszerűen csak tetszett, hogy egyenruhás fegyveresek ügyelnek a szülővárosom biztonságára, aztán ahogy cseperedtem, ez tiszteletté alakult, és a pályaválasztás környékén természetesen fogalmazódott meg bennem, nekem is Nyírbátor élhetőbbé tétele lenne a célom. Sajnos most is akadnak itt jogkövetésre kevésbé hajlamos egyének, de mi, rendőrök is itt vagyunk nekik – foglalta össze Üveges István, aki a nyírbátori Báthory István Gimnázium érettségijével a tarsolyában jelentkezett a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába, és 2010 márciusában szerelt fel a XII. Kerületi Rendőrkapitányságra. – Tetszett a budai hegyvidék, és jól éreztem magam az ottani közrendvédelmi osztályon, de hazavágytam, és 2011. június 1-étől szolgálok a Nyírbátori Rendőrkapitányságon. Voltam járőrvezető és járőrparancsnok, 2021 márciusától vagyok körzeti megbízott, de mellette járőrszolgálatot is ellátok.
Ismerni és ismertnek lenni
– Több mint 12 ezren laknak Nyírbátorban, és nem ismerek mindenkit személyesen, csak majdnem, és erre a személyismeretre a szolgálatom során is biztonsággal támaszkodom. Ez persze azt is jelenti, hogy engem is szinte mindenki ismer, és tudják, számíthatnak rám, de azt is elértem, hogy meglegyen a kellő tekintélyem, és sok jó közösségi kapcsolatra is sikerült szert tennem – magyarázta a veterán, aki május végén elvileg szerepelt híradós tudósításokban, az ügyészség ugyanis kiadta azt a fedélzeti kamerás felvételt, amit ’23 júniusában egy gépjármű követése során rögzített a társával. – Az Opel volánjánál egy vezetéstől eltiltott, jogosítvánnyal nem rendelkező férfi ült, és amikor felszólítottuk megállásra, gázt adott. Kollegáink pont arra autóztak, amerre sejtettük, hogy veszi az irányt. Kérésünkre keresztbe álltak az úton, és amikor az opeles megkerülte őket, kisodródott, letarolt egy drótkerítést, és belecsapódott egy buszmegálló hátsó oszlopába. Elszaladt, de elfogtuk, és azért is felelnie kellett, amiért bódult állapotban volt.
Még egy tetőgerendát is visszaszerzett
– Jellemzően vagyon elleni bűncselekményekkel van dolgom, és jó érzéssel tölt el, hogy nincs gond a felderítési eredményességgel – mondta a zászlós, és kérésünkre felidézte néhány emlékezetesebb intézkedését. – Nagyon megmaradt bennem, amikor sikerült visszaszerezni egy idős nő tetőgerendáját, amit az udvaráról loptak el. Házának felújításához kellett, és alig tudta összekuporgatni rá a pénzt. Az egyik utcaszomszéd készséggel mutatta meg biztonsági kamerájának felvételét, amelyen felismertem az elkövetőt, ő pedig elmondta, ki vette meg tőle a gerendát. Arra is szívesen gondolok vissza, amikor ellopott cserepes növényeket kerítettem elő. Az egyiket egy fodrászüzlet elől, a másikat a református paptól vitték el. Tavaly év végén egy hotelből loptak el különféle értéktárgyakat, és azok is meglettek az elkövetővel együtt. Itt is kamerafelvételen szúrtam ki a tolvajt, ezért az országos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes megjutalmazott.
Bámulatos személyismeret és nyomozói véna.
– Augusztus utolsó vasárnapjának reggelén egy nyírbátori nyugdíjas azzal hívta a 112-t, hogy fiatal nő fekszik eszméletlenül az ingatlanjához közeli bekötőútnál. Mivel nem sokkal előtte arról érkezett bejelentés, hogy megrongálták az egyik benzinkút automatáját, nem a társammal, Erdős Ádám főtörzsőrmesterrel, hanem Török Péter törzszászlóssal, az ügyeletes szolgálatirányítóval mentem ki a helyszínre. A bejelentő elmondta, nyöszörgést hallott, amikor reggel az állatokat etette, de ez rögtön kételyt ébresztett bennem – idézte fel Üveges István a friss emléket. – A csúnyán helybenhagyott áldozatnál nem voltak papírok, és a mentősök is kérték, segítsek az azonosításában, de elsőre nem ismertem fel. Erős férfi bántalmazhatta, gondoltam, mert az arca több helyen feldagadt, csukva volt a szeme, és a fekvő helyzet sem könnyítette meg a dolgot, de ismerősnek tűnt, és hirtelen beugrott, hogy már intézkedtem vele szemben. Egy környékbeli településről járogatott be a városba, mert itt él az egyik testvére. A mentőorvos elmondta, több órája lehet eszméletlen, ami kizárta, hogy az idős férfi nyöszörögni hallotta, arról nem is beszélve, hogy az ingatlan és a feltalálás helye között túl nagy volt a távolság ahhoz, hogy ilyesmit hallani lehessen. Ehhez jött, hogy bár vasárnap reggel volt, a közeli bekötőúton folyamatosan jöttek-mentek a járművek. Mivel már volt dolgom a bejelentő fiával, aki erős testalkatú, és azt is tudom, milyen körökben mozog, az tűnt logikusnak, hogy előző este az áldozat bent volt vele a házban. Italoztak, és annyira összevesztek, hogy a férfi bántalmazta a nőt, és mivel az nem tért magához, az éj leple alatt, amikor már tényleg gyérebb a forgalom, kivitte, letette és sorsára hagyta. Közben a társam végzett a benzinkútnál, és egy térfigyelő felvételén nem sokkal hajnali egy után kifelé, majd visszafalé irányuló mozgás látott a kérdéses ingatlan hátsó részénél. Ezután közöltem V. Zsolttal, hogy elő kell állítanom a kapitányságra, amitől eléggé meghökkent, de a gyanúsítotti kihallgatásán a nyomozóknak bevallotta, bántalmazta a nőt, aki attól alélt el, hogy a falnak esett. Mellesleg a benzinkút rongálója is meglett. Mozgalmas és eredményes szolgálat volt.
Mivel a 30 éves áldozat a bántalmazás, illetve a súlyos fejsérülés következtében kómába esett, V. Zsolt (50) ellen életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult eljárás, a bíróság elrendelte a letartóztatását.
