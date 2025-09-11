Kómába esett, úgy megverték - Durva, mi mindent látott már a nyírbátori zsaru!

Még egy tetőgerendát is visszaszerzett

– Jellemzően vagyon elleni bűncselekményekkel van dolgom, és jó érzéssel tölt el, hogy nincs gond a felderítési eredményességgel – mondta a zászlós, és kérésünkre felidézte néhány emlékezetesebb intézkedését. – Nagyon megmaradt bennem, amikor sikerült visszaszerezni egy idős nő tetőgerendáját, amit az udvaráról loptak el. Házának felújításához kellett, és alig tudta összekuporgatni rá a pénzt. Az egyik utcaszomszéd készséggel mutatta meg biztonsági kamerájának felvételét, amelyen felismertem az elkövetőt, ő pedig elmondta, ki vette meg tőle a gerendát. Arra is szívesen gondolok vissza, amikor ellopott cserepes növényeket kerítettem elő. Az egyiket egy fodrászüzlet elől, a másikat a református paptól vitték el. Tavaly év végén egy hotelből loptak el különféle értéktárgyakat, és azok is meglettek az elkövetővel együtt. Itt is kamerafelvételen szúrtam ki a tolvajt, ezért az országos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes megjutalmazott.

Bámulatos személyismeret és nyomozói véna.

– Augusztus utolsó vasárnapjának reggelén egy nyírbátori nyugdíjas azzal hívta a 112-t, hogy fiatal nő fekszik eszméletlenül az ingatlanjához közeli bekötőútnál. Mivel nem sokkal előtte arról érkezett bejelentés, hogy megrongálták az egyik benzinkút automatáját, nem a társammal, Erdős Ádám főtörzsőrmesterrel, hanem Török Péter törzszászlóssal, az ügyeletes szolgálatirányítóval mentem ki a helyszínre. A bejelentő elmondta, nyöszörgést hallott, amikor reggel az állatokat etette, de ez rögtön kételyt ébresztett bennem – idézte fel Üveges István a friss emléket. – A csúnyán helybenhagyott áldozatnál nem voltak papírok, és a mentősök is kérték, segítsek az azonosításában, de elsőre nem ismertem fel. Erős férfi bántalmazhatta, gondoltam, mert az arca több helyen feldagadt, csukva volt a szeme, és a fekvő helyzet sem könnyítette meg a dolgot, de ismerősnek tűnt, és hirtelen beugrott, hogy már intézkedtem vele szemben. Egy környékbeli településről járogatott be a városba, mert itt él az egyik testvére. A mentőorvos elmondta, több órája lehet eszméletlen, ami kizárta, hogy az idős férfi nyöszörögni hallotta, arról nem is beszélve, hogy az ingatlan és a feltalálás helye között túl nagy volt a távolság ahhoz, hogy ilyesmit hallani lehessen. Ehhez jött, hogy bár vasárnap reggel volt, a közeli bekötőúton folyamatosan jöttek-mentek a járművek. Mivel már volt dolgom a bejelentő fiával, aki erős testalkatú, és azt is tudom, milyen körökben mozog, az tűnt logikusnak, hogy előző este az áldozat bent volt vele a házban. Italoztak, és annyira összevesztek, hogy a férfi bántalmazta a nőt, és mivel az nem tért magához, az éj leple alatt, amikor már tényleg gyérebb a forgalom, kivitte, letette és sorsára hagyta. Közben a társam végzett a benzinkútnál, és egy térfigyelő felvételén nem sokkal hajnali egy után kifelé, majd visszafalé irányuló mozgás látott a kérdéses ingatlan hátsó részénél. Ezután közöltem V. Zsolttal, hogy elő kell állítanom a kapitányságra, amitől eléggé meghökkent, de a gyanúsítotti kihallgatásán a nyomozóknak bevallotta, bántalmazta a nőt, aki attól alélt el, hogy a falnak esett. Mellesleg a benzinkút rongálója is meglett. Mozgalmas és eredményes szolgálat volt.