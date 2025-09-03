szeptember 3., szerda

Sziréna

1 órája

Kiderült, ki a nyíregyházi autófeltörő – sorozatban csapott le a vármegyeszékhelyen

Címkék#autófeltörés#bűncselekmény#Nyíregyházi Rendőrkapitányság#rendőrség

Lakóhelyén kapták el a rendőrök. A nyíregyházi autófeltörő nem válogatott: pénzt, napszemüveget, tankolókártyát is zsákmányolt, sőt egy kocsival is elhajtott.

Szon.hu

A nyíregyházi autófeltörő napokon át lopta meg a gyanútlan autósokat a város különböző pontjain – végül az érkerti rendőrök lecsaptak rá.

nyíregyházi autófeltörő, bűncselekmény, tolvaj
Őrizetbe vették a nyíregyházi autófeltörőt
Fotó: rendőrség

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrse üzletszerűen elkövetett lopás és jármű önkényes elvétele bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást T. D. ellen. Az adatok szerint a férfi az elmúlt néhány nap alatt rendszeresen követett el bűncselekményeket. E-rollert is elemelt egy társasházból, de főként gépkocsikat tört fel, illetve lezáratlanul hagyott autókból zsákmányolt többek között pénzt, napszemüveget és tankolókártyát. De előfordult olyan is, hogy egy autót vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd némi kocsikázás után hátrahagyta - olvasható a rendőrség oldalán.

Őrizetbe vették a nyíregyházi autófeltörőt

Az érkerti rendőrök rövid időn belül azonosították a 21 éves fiatalembert, aki megpróbált elrejtőzni előlük, azonban szeptember 1-jén lakóhelyén összehangolt akció keretében elfogták. T. D. kihallgatásán beismerte a bűncselekményeket.

A nyomozók őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását.

Ez is érdekelheti:

 

