Kiderült, ki a nyíregyházi autófeltörő – sorozatban csapott le a vármegyeszékhelyen

A nyíregyházi autófeltörő napokon át lopta meg a gyanútlan autósokat a város különböző pontjain – végül az érkerti rendőrök lecsaptak rá.

Őrizetbe vették a nyíregyházi autófeltörőt

Fotó: rendőrség

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrse üzletszerűen elkövetett lopás és jármű önkényes elvétele bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást T. D. ellen. Az adatok szerint a férfi az elmúlt néhány nap alatt rendszeresen követett el bűncselekményeket. E-rollert is elemelt egy társasházból, de főként gépkocsikat tört fel, illetve lezáratlanul hagyott autókból zsákmányolt többek között pénzt, napszemüveget és tankolókártyát. De előfordult olyan is, hogy egy autót vitt el a benne hagyott indítókulccsal, majd némi kocsikázás után hátrahagyta - olvasható a rendőrség oldalán.

Az érkerti rendőrök rövid időn belül azonosították a 21 éves fiatalembert, aki megpróbált elrejtőzni előlük, azonban szeptember 1-jén lakóhelyén összehangolt akció keretében elfogták. T. D. kihallgatásán beismerte a bűncselekményeket.

A nyomozók őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását.

