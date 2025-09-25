Új ügyvédet kért a férfi, aki unokái szeme láttára végezhetett párjával Nyíregyházán (videó)

Fordulat a nyíregyházi gyilkosság ügyében: új ügyvédet kért a nyíregyházi gyilkos, aki unokái szeme láttára ölhette meg párját tavaly januárban.

Nyíregyházi gyilkosság: új ügyvédet kért a vádlott

Forrás: Fotó: Tények

Nyíregyházi gyilkosság: meglepő kéréssel állt elő a vádlott

A nőt halálra verte, a rendőröknek pedig azt mondta, hogy eltűnt. A gyerekek azt hitték, a nő csak alszik az ágyban, megpróbálták felébreszteni, végül inkább a rokonoknak szóltak, hogy valami baj lehet. Az előkészítő ülést most váratlanul elhalasztották, ugyanis a férfi új ügyvédet kért. –írta a Tények

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Előzmények: