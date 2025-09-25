szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

3 órája

Új ügyvédet kért a férfi, aki unokái szeme láttára végezhetett párjával Nyíregyházán (videó)

Címkék#Nyíregyháza#tárgyalás#gyilkosság

Váratlan fordulat történt a brutális családi tragédia ügyében, miután a vádlott új ügyvédet kért a bíróságon. A nyíregyházi gyilkosság tárgyalását emiatt elhalasztották, így tovább húzódik az ügy lezárása.

Szon.hu

Fordulat a nyíregyházi gyilkosság ügyében: új ügyvédet kért a nyíregyházi gyilkos, aki unokái szeme láttára ölhette meg párját tavaly januárban. 

Nyíregyházi gyilkosság: új ügyvédet kért a vádlott
Nyíregyházi gyilkosság: új ügyvédet kért a vádlott
Forrás: Fotó: Tények

Nyíregyházi gyilkosság: meglepő kéréssel állt elő a vádlott

A nőt halálra verte, a rendőröknek pedig azt mondta, hogy eltűnt. A gyerekek azt hitték, a nő csak alszik az ágyban, megpróbálták felébreszteni, végül inkább a rokonoknak szóltak, hogy valami baj lehet. Az előkészítő ülést most váratlanul elhalasztották, ugyanis a férfi új ügyvédet kért. írta a Tények

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Előzmények:

A Tények videója ide kattintva érhető el.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu