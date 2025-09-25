1 órája
Új ügyvédet kért a férfi, aki unokái szeme láttára végezhetett párjával Nyíregyházán (videó)
Váratlan fordulat történt a brutális családi tragédia ügyében, miután a vádlott új ügyvédet kért a bíróságon. A nyíregyházi gyilkosság tárgyalását emiatt elhalasztották, így tovább húzódik az ügy lezárása.
Fordulat a nyíregyházi gyilkosság ügyében: új ügyvédet kért a nyíregyházi gyilkos, aki unokái szeme láttára ölhette meg párját tavaly januárban.
Nyíregyházi gyilkosság: meglepő kéréssel állt elő a vádlott
A nőt halálra verte, a rendőröknek pedig azt mondta, hogy eltűnt. A gyerekek azt hitték, a nő csak alszik az ágyban, megpróbálták felébreszteni, végül inkább a rokonoknak szóltak, hogy valami baj lehet. Az előkészítő ülést most váratlanul elhalasztották, ugyanis a férfi új ügyvédet kért. –írta a Tények
Előzmények:
Halálra verte élettársát, majd magára hagyta a gyerekeket a holttesttel
A Tények videója ide kattintva érhető el.
