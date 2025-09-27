Felcsaptak a lángok a 250 négyzetméteres szabolcsi telepen!

Tűz ütött ki egy nyíribronyi fatelepen: az Újtelep utcában egy körülbelül kétszázötven négyzetméteres épület sarkában fa, faapríték, fűrészpor gyulladt meg. A telepen tartózkodók két gázpalackot kivittek a tégla falazatú, lemezfedésű épületből. A baktalórántházi és nyírbátori hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, akik teljes légzésvédelem mellett előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A rajok kiszellőztetik az épületet, átvizsgálják annak padlásterét, illetve megbontják a tetőt, valamint a födémet, izzó gócok után kutatva.