Tűz

3 órája

Felcsaptak a lángok a 250 négyzetméteres szabolcsi telepen!

Az Újtelep utcában egy kétszázötven négyzetméteres épületben csaptak fel a lángok.

Fatelepen csaptak fel a lángok.

Forrás: illusztráció / katasztrófavédelem

Tűz ütött ki egy nyíribronyi fatelepen: az Újtelep utcában egy körülbelül kétszázötven négyzetméteres épület sarkában fa, faapríték, fűrészpor gyulladt meg. A telepen tartózkodók két gázpalackot kivittek a tégla falazatú, lemezfedésű épületből. A baktalórántházi és nyírbátori hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, akik teljes légzésvédelem mellett előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A rajok kiszellőztetik az épületet, átvizsgálják annak padlásterét, illetve megbontják a tetőt, valamint a födémet, izzó gócok után kutatva.

 

