2 órája
Húszhetes terhes nő halt meg a brutális szabolcsi gyilkosságban, a fák között végezték ki
A Debreceni Ítélőtábla sem talál okot arra, hogy enyhítse a vádlott büntetését. A nyírkátai gyilkos O. B. bántalmazta és megfojtotta a terhes élettársát, majd brutális tette után a rokonainál bujkált.
A nyírkátai gyilkost 15 év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék, a Debreceni Ítélőtábla helyben hagyta azt
Fotó: archív/szon
Megdöbbentő és kegyetlen gyilkosság történt még 2023 májusában Nyírkátán, ahol egy 31 éves férfi a hajánál foga egy erdős területre hurcolta a terhes élettársát, többször bántalmazta, megfojtotta Erzsébetet, majd elmenekült a helyszínről.
A nyírkátai gyilkos sanyargatta és megölte a 20 hetes terhes élettársát
Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2025 februárjában a vádlottat emberölés bűntette és a sértett sanyargatásával, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője elsősorban a személyi szabadság megsértésének bűntettében felmentésért, másodsorban a kiszabott büntetés enyhítéséért fellebbezett.
A tárgyalásról, az ott elhangzottakról ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett 2021 óta voltak élettársak. A vádlott féltékenysége miatt gyakran veszekedtek, a vádlott többször bántalmazta a nőt, aki emiatt soha nem tett feljelentést.
Egy 2023 májusi vitát követően Erzsébet elment otthonról, felkereste egy ismerősét, aki ekkor be is befogadta őt a nyírkátai lakásába. A O. B. tudomást szerzett a párja tartózkodási helyéről, és 2023 májusában éjjel az utcáról figyelte a lakást. Amikor a sértett az ismerősével együtt kijött és a házból a tettes férfi ekkor odament hozzájuk, megragadta a hajánál fogva a nőt, akarata ellenére az utcára húzta úgy, hogy közben a másik kezében egy kést tartott. Innen erőszakkal egy fás, erdős területre vonszolta, ahol többször megütötte, megvágta, majd a saját nadrágját rögzítő zsinórt kivette, azt a sértett nyaka köré tekerte és olyan erővel szorítva tartotta, hogy a nő a helyszínen meghalt.
A sértett ekkor húsz hetes terhes volt, melyről a vádlott is tudott. Tettét követően a férfi elhagyta a helyszínt és a rokonainál bujkált – ismertetett az előzményeket Fórizs Ildikó. A Debreceni Ítélőtábla szóvivője hozzátette: dr. Háger Tamás vezette tanács kedden helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely jogerőre emelkedett.