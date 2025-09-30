Húszhetes terhes nő halt meg a brutális szabolcsi gyilkosságban, a fák között végezték ki

Megdöbbentő és kegyetlen gyilkosság történt még 2023 májusában Nyírkátán, ahol egy 31 éves férfi a hajánál foga egy erdős területre hurcolta a terhes élettársát, többször bántalmazta, megfojtotta Erzsébetet, majd elmenekült a helyszínről.

A rendőrség egy nap alatt elfogta a nyírkátai gyilkosság gyanúsítottját, aki beismerte tettét

Fotó: szon.hu

A nyírkátai gyilkos sanyargatta és megölte a 20 hetes terhes élettársát

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2025 februárjában a vádlottat emberölés bűntette és a sértett sanyargatásával, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője elsősorban a személyi szabadság megsértésének bűntettében felmentésért, másodsorban a kiszabott büntetés enyhítéséért fellebbezett.

