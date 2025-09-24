Több mint 10 ezer ember élete múlhat azon, amit most az önkéntes tűzoltók tettek! (fotókkal)

Kedden tartották az önállóan beavatkozó Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát, amelyet sikeresen teljesített az egyesület - írta a katasztrófavédelem.

Idén is helytálltak a nagyecsedi önkéntes tűzoltók

Forrás: katasztrófavédelem

Feltételezés - ez volt az önkéntes tűzoltók feladata:

Egy nagyecsedi óvoda csoportszobájában egy akkumulátoros porszívó töltés során elektromosan meghibásodik, tűz keletkezik, a lángok átterjednek a környezetre, egy beépített szekrényekre, az abban tárolt tárgyakra. A tüzet a beépített tűzjelző berendezés érzékeli és a hangos figyelmeztető jelzés működtetése mellett a tűzjelző központ továbbítja a riasztást a Tűzjelzést Fogadó Központ felé. Egy nevelő az épületbe visszament, egy kézi tűzoltó készüléket magához vett és megkísérelte a tűz eloltását, azonban nem tudja mérsékelni a tűz terjedését és a nagy füst-, hő- és hanghatás miatt pánikba esik, rosszul lesz és eszméletét veszíti. Az óvodában tartózkodó gyerekek és nevelők egy fő kivételével elhagyták az épületet, amely a létszámellenőrzéskor derült ki.