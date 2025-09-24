52 perce
Több mint 10 ezer ember élete múlhat azon, amit most az önkéntes tűzoltók tettek! (fotókkal)
Akcióba léptek! A nagyecsedi önkéntes tűzoltók remekül teljesítettek!
Kedden tartották az önállóan beavatkozó Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves minősítő gyakorlatát, amelyet sikeresen teljesített az egyesület - írta a katasztrófavédelem.
Feltételezés - ez volt az önkéntes tűzoltók feladata:
Egy nagyecsedi óvoda csoportszobájában egy akkumulátoros porszívó töltés során elektromosan meghibásodik, tűz keletkezik, a lángok átterjednek a környezetre, egy beépített szekrényekre, az abban tárolt tárgyakra. A tüzet a beépített tűzjelző berendezés érzékeli és a hangos figyelmeztető jelzés működtetése mellett a tűzjelző központ továbbítja a riasztást a Tűzjelzést Fogadó Központ felé. Egy nevelő az épületbe visszament, egy kézi tűzoltó készüléket magához vett és megkísérelte a tűz eloltását, azonban nem tudja mérsékelni a tűz terjedését és a nagy füst-, hő- és hanghatás miatt pánikba esik, rosszul lesz és eszméletét veszíti. Az óvodában tartózkodó gyerekek és nevelők egy fő kivételével elhagyták az épületet, amely a létszámellenőrzéskor derült ki.
Óvodához rohantak az önkéntes tűzoltók!Fotók: Katasztrófavédelem
A minősítő gyakorlat keretében a nagyecsedi beavatkozóknak végre kellett hajtaniuk a közművek kizárását, az életmentést és a tűz oltását. A gyakorlat célja az volt, hogy a szakmai felügyeletet ellátó hivatásos állomány tagjai meggyőződhessenek a többi között az ÖTE tagjainak szakmai felkészültségéről, helyismeretéről, az egyesület eszközeinek és felszereléseinek bevethetőségéről és működőképességéről.
A gyakorlat után az ÖTE mentora Meczner Gábor tűzoltó törzsőrmester, a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója bemutatta az egyesület eddigi tevékenységét, szólt az elmúlt időszak beavatkozásokról. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, Dombrády Gábor tűzoltó alezredes és a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, Lipták Gábor tűzoltó alezredes pedig összefoglalta a gyakorlat során tapasztaltakat, végül köszönetet mondtak az ÖTE tagjainak az év során végzett tevékenységükért.
A minősítő gyakorlatot, az ellenőrző elöljárók várakozásainak megfelelően, sikerrel teljesítették az önkéntes tűzoltók, így újabb egy évre megszerezték a jogosultságot az önálló beavatkozás lehetőségére Nagyecsed, Fábiánháza, Mérk, Tiborszállás és Vállaj településeken, őrködve több mint 10.000 ember biztonsága felett.