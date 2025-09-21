szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyanakodjon!

1 órája

Gátlástalanok, pofátlanok, ha nem vagyunk résen, mindenünket elviszik

Címkék#online csaló#Taj-kártya#Nemzeti Kibervédelmi Intézet#bankkártya

Egyre profibb módszerek, a hivataloshoz a megtévesztésig hasonló weboldalak. Az online csalók pénzt és személyazonosságot is lopnak, s gátlástalanul vissza is élnek vele. Most a TAJ-kártyás lapot játsszák ki.

Munkatársunktól
Gátlástalanok, pofátlanok, ha nem vagyunk résen, mindenünket elviszik

Az online csalók gátlástalanok, ha gyanús üzenetet kap és megkárosítják, azonnal jelezze a rendőrségen és bankban is

Forrás: illusztráció: hellonyiregyhaza.hu

Kinek a nevével nem éltek még vissza az online csalók? Vajon milyen szervezet nevében tudják a leginkább elaltatni a gyanakvást?

Az online csalók most a NEAK nevében, a TAJ-kártya megerősítését kérik az áldozattól, de csak a pénzére utaznak
Az online csalók most a NEAK nevében, a TAJ-kártya megerősítését kérik az áldozattól, de csak a pénzére utaznak
Fotó: NBSZ NKI

Bárki hajlamos kétségbe esni, ha olyan üzenetet kap, amiben arra figyelmeztetik, hogy elveszíthet bizonyos jogosultságot, különösen ijesztő ez, ha az egészségünkről, a gyógyításunkról, gyógyulásukról van szó. Erre alapoznak a bűnözők

A legújabb sms-csalást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélve követik el – adta ki a riasztást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NBSZ NKI) és a káros hivatkozást tartalmazó szöveges üzenetek (SMS) terjedésére hívja fel a figyelmet. Ebben az üzenetben a NEAK nevében arra kérik a kiszemelt áldozatot, hogy erősítse meg a NEAK TAJ-kátytáját.

Az online csalók pénzt és személyazonosságot is lopnak, s vissza is élnek vele

Az intézet a hivatalos honlapján végig is vezeti a folyamat egy SMS üzenettel indul, amely látszólag a NEAK-tól érkezik. Az üzenet arra figyelmeztet, hogy a TAJ-kártyát meg kell újítani, és a jogosultságok elvesztésével fenyeget. Egy linket is tartalmaz, amely a felhasználót egy hamis weboldalra irányítja. A gyanús link a nekas-hu[.]oeios[.]com, ami nem a hivatalos NEAK webcím. 

A hamis weboldal megtévesztésig hasonlít az eredeti portálra, sajnos profik az online csalók
A hamis weboldal megtévesztésig hasonlít az eredeti portálra, sajnos profik az online csalók
Forrás: nki.gov.hu

A linkre kattintva egy olyan weboldalra jutunk, amely megtévesztésig hasonlít a NEAK hivatalos oldalára. Egy hivatalos közleményt imitál, amely a TAJ-kártyák frissítését sürgeti. Fontos azonban megjegyezni, hogy az oldalon ismét a nekas-hu[.]oeios[.]com domain látható. Ezen a ponton már egyértelmű, hogy nem a hivatalos oldalon járunk. Az ilyen gyanús domain nevek az adathalász kísérletek tipikus jelei. Az online csalók lépésről lépésre jutnak el arra az oldalra, ahonnan már csak a  bankkártyaadataink megszerzése a cél, hiszen előtte a személyes adatainkat már rég megszerezték, 

amivel könnyen személyazonosság lopást is elkövethetnek a jövőben.

A fizetési adatok megadása után a támadók egy úgynevezett mobilverifikációt kezdeményeznek. Ez egy valós folyamatot imitál, azonban, a valóságban a csalók a bankkártyaadatainkkal egy nagyobb összegű tranzakciót indítanak a bankszámlánkon, és mire észbe kapunk már végre is hajtották azt – olvasható nki.gov.hu oldalon.

Ez tudnia kell! A NEAK soha nem küld sms-t!

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatása szerint az ügyfeleik értesítése kizárólag postai kézbesítés útján és az ismert elektronikus csatornákon (magyarorszag.hu) keresztül történik meg a TAJ-kártyával kapcsolatos ügyintézések esetén.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek alapján telefonon vagy sms-ben értesítést küldene. A csalók által küldött sms-ben a csatolt link maga a támadás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu