Baleset
16 perce
Oszlopot döntött Nyíregyházán, szemben a forgalommal – megdöbbentő baleset történt
Megdöbbentő baleset történt vasárnap. Oszlopot döntött egy autós Nyíregyházán.
Oszlopot döntött Nyíregyházán: vasárnap késő este Sóstógyógyfürdő belterületén egy személygépkocsi nem tudta követni a kanyar ívét és behajtott egy egyirányú forgalmi utcába.
Oszlopot döntött Nyíregyházán az autós
A manőver vége az lett, hogy tőből kitört egy világító oszlopot. Ráadásul mindezt a forgalommal szemben tette. A kocsiban is nagyobb kár keletkezett. A kiérkező rendőrök intézkedtek, a szakemberek pedig a helyreállítás idejére kikapcsolták az áramot. Vizsgálják az eset körülményeit.
Oszlopot döntött egy autós NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
