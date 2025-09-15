szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

16°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

16 perce

Oszlopot döntött Nyíregyházán, szemben a forgalommal – megdöbbentő baleset történt

Címkék#Nyíregyháza#baleset#Sóstógyógyfürdő

Megdöbbentő baleset történt vasárnap. Oszlopot döntött egy autós Nyíregyházán.

Szon.hu

Oszlopot döntött Nyíregyházán: vasárnap késő este Sóstógyógyfürdő belterületén egy személygépkocsi nem tudta követni a kanyar ívét és behajtott egy egyirányú forgalmi utcába. 

Oszlopot döntött – a kocsiban is nagyobb kár keletkezett
Oszlopot döntött a kocsiban is nagyobb kár keletkezett
Fotók: Bordás Béla

Oszlopot döntött Nyíregyházán az autós

A manőver vége az lett, hogy tőből kitört egy világító oszlopot. Ráadásul mindezt a forgalommal szemben tette. A kocsiban is nagyobb kár keletkezett. A kiérkező rendőrök intézkedtek, a szakemberek pedig a helyreállítás idejére kikapcsolták az áramot. Vizsgálják az eset körülményeit.

Oszlopot döntött egy autós Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Baleset

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu