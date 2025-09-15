Oszlopot döntött Nyíregyházán, szemben a forgalommal – megdöbbentő baleset történt

Oszlopot döntött Nyíregyházán: vasárnap késő este Sóstógyógyfürdő belterületén egy személygépkocsi nem tudta követni a kanyar ívét és behajtott egy egyirányú forgalmi utcába.

Fotók: Bordás Béla

A manőver vége az lett, hogy tőből kitört egy világító oszlopot. Ráadásul mindezt a forgalommal szemben tette. A kocsiban is nagyobb kár keletkezett. A kiérkező rendőrök intézkedtek, a szakemberek pedig a helyreállítás idejére kikapcsolták az áramot. Vizsgálják az eset körülményeit.