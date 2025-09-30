Nyíregyháza
3 órája
Több is áldozatul esett a Pazonyi úton – az autó nem állt meg…
Ez történt az este a Pazonyi úton!
Tegnap este egy személyautó több cserjét és bokrot is kidöntött a Pazonyi úton, jelentős károkat okozva.
Borultak a bokrok a Pazonyi úton
Mindent letarolt a Pazonyi útonFotók: Bordás Béla
A Hunyadi utcán fennakadásra kell számítani
A Nyírségvíz szakemberei továbbra is dolgoznak a Hunyadi utcán, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani.
Forgalomkorlátozás NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Ezt ne hagyja ki!NAV
4 órája
Döbbenet, mit rejtett a 27 éves sofőr autója! 9575 ok a 40 milliós bírságra!
Ezt ne hagyja ki!Kincsvadászok
19 órája
Túl őszinte volt a Kincsvadászok nyíregyházi embere, ezt gondolja a műsor vendégeiről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre