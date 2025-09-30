szeptember 30., kedd

3 órája

Több is áldozatul esett a Pazonyi úton – az autó nem állt meg…

Ez történt az este a Pazonyi úton!

Szon.hu

Tegnap este egy személyautó több cserjét és bokrot is kidöntött a Pazonyi úton, jelentős károkat okozva.

A Pazonyi úton történt!
Fotó: Bordás Béla

Borultak a bokrok a Pazonyi úton

Mindent letarolt a Pazonyi úton

Fotók: Bordás Béla

A Hunyadi utcán fennakadásra kell számítani

A Nyírségvíz szakemberei továbbra is dolgoznak a Hunyadi utcán, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani.

Forgalomkorlátozás Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 

