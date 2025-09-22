1 órája
Mintha átok ülne a pénzhamisítási ügy nyíregyházi tárgyalásán, mindig történik valami váratlan
Hiába várták az harmadrendű vádlottat, a fogdából nem mehetett el a bíróságra. Ismét el kellett napolni a bűnszövetkezetben elkövetett pénzhamisítással vádolt férfiak tárgyalását.
Ez egy elátkozott ügy – fut át az ember agyán a gondolat, ha a bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítással vádolt három férfi ügyét nyomon követi. A Nyíregyházi Törvényszéken hétfőn tanúkihallgatással és talán határozathirdetéssel is zárulhatott volna a történet, azonban megint történt valami, ami miatt újra el kellett napolni a tárgyalást. Nem először.
A vármegyei főügyészség vádirata szerint B. R., Sz. L. és H. Á. 2022 júniusában megállapodtak abban, hogy egy tintasugaras nyomtatóval tízezer forintos bankjegyeket gyártanak. Azt tervezték, hogy kisebb értékben vásárolnak, a hamis pénzzel fizetnek, s a visszajáró összeg lesz a bevételük. 2022. június 26-án elmentek Kótajba, s megkérték egy társukat, T. R.-t, hogy az egyik presszóban vegyen egy üdítőt és egy sört. Ő ezt megtette, a pultosnak pedig nem tűnt fel, hogy a bankjegy hamis. A vádirat szerint B. R. ekkor közölte a többiekkel, hogy aki a jövőben ehhez hasonló módon forgalomba hozza a tízezreseket, megkapja a nyereség 40 százalékát, a többi pedig az övé marad. T. R. és T. M. A. közölték, hogy ebben nem vesznek részt, a II. és a III. rendű vádlott viszont vállalta a feladatot. Elmentek B. R-hez, ahol egy tintasugaras nyomtatóval tízezreseket készítettek, majd egy lakkszerű anyaggal bevonták, és szikével vágták ki az A4-es lapokból. Nagyon gyorsan lebuktak, egy ismeretlen személy ugyanis egy ilyen hamisítványt akart felváltatni Nyíregyházán.
A tavalyi előkészítő ülésen egyikük sem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. B. R. azt mondta, csupán egyetlen egy darab tízezresről volt szó, ráadásul azt sem használták, és hozzátette: senkit sem utasított arra, hogy a hamisítvánnyal fizessen. Szerinte ezt a történetet az egyik társuk találta ki, mert megharagudott rá.
Januárban a vádlottakat és tanúkat hallgatott volna ki dr. Fintor Nóra bíró tanácsa, ám Sz. L. orvosi igazolást küldött maga helyett. A tárgyalást így el kellett halasztani, azonban kiderült: a férfit tavaly novemberben egy másik eljárásban jogerősen 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Járásbíróság. Februárban kellett volna megkezdenie a szabadságvesztés letöltését, ám nem jelent meg a büntetés-végrehajtási intézetben.
Szeptember 22-én Sz. L.. bilincsben és a bv-intézet munkatársainak kíséretében érkezett a tárgyalóterembe, az I. rendű vádlott, B. R. éppen a csengeri börtönben tölti büntetését, így távmeghallgatással kapcsolódott a tárgyaláshoz, ahogy a meghallgatni kívánt tanú. T. R. is, ő a tiszalöki börtönben van, ugyancsak távmeghallgatással vett részt az igen rövid ülésen.
Az egyik vádlott fogdába került, újra el kellett napolni a tárgyalást
A rövidség oka pedig a III.rendű vádlott távolmaradása volt. H. Á. a szabályszerű és átvett idézés ellenére nem jelent meg a törvényszéken, a kirendelt védőjével se lépett kapcsolatba, így nem tudta megmondani, hol lehet a védence.
Dr. Fintor Nóra törvényszéki bíró H. Á. rendőri elővezetést rendelte el. A rendőrök el is mentek érte, ám kiderült, nem ott, hanem egy másik településen van. Majd jött a hír, hogy ott sincs, mert szabálysértési őrizetbe vették. Szombaton engedély nélküli járművezetés miatt állították elő, s hétfőn délután dönt a Nyíregyházi Járásbíróság a büntetéséről. A vádlott korábban minden tárgyaláson megjelent, egyszer rosszul lett és mentőt hívtak hozzá, akkor is el kellett napolni a tárgyalást, ahogy most is. A jogszabályok szerint csak a szabadlábon lévő terhelttel szemben lehetett volna a tanút kihallgatni, a tárgyalást megtartani, azonban H. Á. fogdában van, így november 18-án folytatódik az ügy a törvényszéken. Talán akkor már sikerül lezárni az ügyet.