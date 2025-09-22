Mintha átok ülne a pénzhamisítási ügy nyíregyházi tárgyalásán, mindig történik valami váratlan

Ez egy elátkozott ügy – fut át az ember agyán a gondolat, ha a bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítással vádolt három férfi ügyét nyomon követi. A Nyíregyházi Törvényszéken hétfőn tanúkihallgatással és talán határozathirdetéssel is zárulhatott volna a történet, azonban megint történt valami, ami miatt újra el kellett napolni a tárgyalást. Nem először.

A bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítási ügyben ismét elnapolták a tárgyalást a Nyíregyházi Törvényszéken

Fotó: KM

A vármegyei főügyészség vádirata szerint B. R., Sz. L. és H. Á. 2022 júniusában megállapodtak abban, hogy egy tintasugaras nyomtatóval tízezer forintos bankjegyeket gyártanak. Azt tervezték, hogy kisebb értékben vásárolnak, a hamis pénzzel fizetnek, s a visszajáró összeg lesz a bevételük. 2022. június 26-án elmentek Kótajba, s megkérték egy társukat, T. R.-t, hogy az egyik presszóban vegyen egy üdítőt és egy sört. Ő ezt megtette, a pultosnak pedig nem tűnt fel, hogy a bankjegy hamis. A vádirat szerint B. R. ekkor közölte a többiekkel, hogy aki a jövőben ehhez hasonló módon forgalomba hozza a tízezreseket, megkapja a nyereség 40 százalékát, a többi pedig az övé marad. T. R. és T. M. A. közölték, hogy ebben nem vesznek részt, a II. és a III. rendű vádlott viszont vállalta a feladatot. Elmentek B. R-hez, ahol egy tintasugaras nyomtatóval tízezreseket készítettek, majd egy lakkszerű anyaggal bevonták, és szikével vágták ki az A4-es lapokból. Nagyon gyorsan lebuktak, egy ismeretlen személy ugyanis egy ilyen hamisítványt akart felváltatni Nyíregyházán.

