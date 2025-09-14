57 perce
Erre a pofátlan átverésre sokáig emlékezni fog a szegény nyíregyházi eladólány
A testvérek tintasugaras nyomtatóval készítették a húszezrest: gyorsan lebuktak. Pénzhamisítás miatt kell felelniük.
Pénzhamisítás a vád azokkal a testvérekkel szemben, akik többször is megpróbáltak ugyanazzal a hamis bankjeggyel fizetni, de lebuktak. Az esetről dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta portálunkat.
Pénzhamisítás amatőr módon
A vádirat szerint a felnőttkorú vádlott és fiatalkorú testvére hamis húszezrest készítettek, de nagyon amatőr módon: tintasugaras nyomtatóval, két összeragasztott és méretre vágott lapból. Tavaly novemberben Nyíregyházán egy csemegeboltban és egy pékségben akartak a hamis pénzzel fizetni.
A csemegében dolgozó alkalmazott azonnal észrevette, hogy a bankjegy nem igazi, ezért a fiatalok elmentek, de 10 perc elteltével egy közeli pékségben újból próbálkoztak. A fiatal eladó ott már nem volt annyira szemfüles és a vádlottak nem csak a kiválasztott pékárut szerezték meg ingyen, de az átadott hamis húszezresből visszakapott pénzzel is gazdagodtak.
A vádlottakat az ügyészség pénzhamisítással vádolja, mivel mindketten büntetlenek, a felnőttel szemben felfüggesztett börtönbüntetés, a fiatalkorúval szemben próbára bocsátás és pártfogó felügyeletének elrendelése az indítvány.
A pultosnak nem tűnt fel
Nem az első eset, amikor Szabolcsban hasonló módszerrel akartak pénzhez jutni. Mint ahogy arról beszámoltunk, bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítással vádolja a vármegyei főügyészség azt a három férfit, akik hamis tízezreseket készítettek, s azokat több esetben is forgalomba hozták. A vádirat szerint B. R., Sz. L. és H. Á. 2022 júniusában megállapodtak abban, hogy egy tintasugaras nyomtató segítségével tízezer forintos bankjegyeket fognak gyártani. Azt tervezték, hogy kisebb értékben vásárolnak, a hamis pénzzel fizetnek, s a visszajáró összeg lesz a bevételük.
2022. június 26-án elmentek Kótajba, s megkérték egy társukat, T. R.-t, hogy az egyik presszóban vegyen egy üdítőt és egy sört. Ő ezt megtette, a pultosnak pedig nem tűnt fel, hogy a bankjegy hamis.
A vádirat szerint B. R. ekkor közölte a többiekkel, hogy aki a jövőben ehhez hasonló módon forgalomba hozza a tízezreseket, megkapja a nyereség 40 százalékát, a többi pedig az övé marad. T. R. és T. M. A. közölték, hogy ebben nem vesznek részt, a II. és a III. rendű vádlott viszont vállalta a feladatot. Elmentek B. R-hez, ahol egy tintasugaras nyomtatóval tízezreseket készítettek, egy lakkszerű anyaggal bevonták, és szikével vágták ki az A4-es lapokból. Ám elég gyorsan lebuktak, egy ismeretlen személy ugyanis egy ilyen hamisítványt akart felváltatni Nyíregyházán.
A Magyar Nemzeti Bank oldalán külön tájékoztató szól arról, hogyan ellenőrizzük egy bankjegy valódiságát
- A készpénzpénzforgalom biztonságához hozzájárulnak a felhasználók által könnyen azonosítható, egyben a hamisítás ellen megfelelően védett bankjegyek
- Ezt a célt a bankjegyek több különleges, esetenként érdekes tulajdonsága is szolgálja
- Lehetséges a bankjegyek ellenőrzése a mindennapi vásárlások során is, amikor segédeszközök híján „csak” látásunk és tapintásunk áll rendelkezésre, más helyzetekben, szükség esetén mód van arra, hogy egyszerű eszközöket – leggyakrabban UV-lámpát vagy nagyítót – is igénybe vegyünk
- A forintbankjegyek mindegyike tartalmaz olyan a címletre jellemző grafikai motívumot, amely kétféle fénytartományban is ellenőrizhető
- A bankjegyek vízjelmezőjében szereplő motívumok kétféle (UV-A és UV-C) fényben láthatóak
Kapu Tibor volt a Bagossy-koncert meglepetésvendége: gitárt ragadott a nyíregyházi űrhajós
Kinyílt a liftajtó, és a lakók csak álltak döbbenten – ez fogadta őket a nyíregyházi lépcsőházban! (fotókkal)
Ilyen volt a nyíregyházi Wellhello-koncert: nézd meg a legjobb pillanatokat! (fotók, videó)