Erre a pofátlan átverésre sokáig emlékezni fog a szegény nyíregyházi eladólány

Pénzhamisítás a vád azokkal a testvérekkel szemben, akik többször is megpróbáltak ugyanazzal a hamis bankjeggyel fizetni, de lebuktak. Az esetről dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta portálunkat.

Pénzhamisítás szabolcsi módra: az elkövetők gyorsan lebuktak

Illusztráció: Pixabay

Pénzhamisítás amatőr módon

A vádirat szerint a felnőttkorú vádlott és fiatalkorú testvére hamis húszezrest készítettek, de nagyon amatőr módon: tintasugaras nyomtatóval, két összeragasztott és méretre vágott lapból. Tavaly novemberben Nyíregyházán egy csemegeboltban és egy pékségben akartak a hamis pénzzel fizetni.

A csemegében dolgozó alkalmazott azonnal észrevette, hogy a bankjegy nem igazi, ezért a fiatalok elmentek, de 10 perc elteltével egy közeli pékségben újból próbálkoztak. A fiatal eladó ott már nem volt annyira szemfüles és a vádlottak nem csak a kiválasztott pékárut szerezték meg ingyen, de az átadott hamis húszezresből visszakapott pénzzel is gazdagodtak.

A vádlottakat az ügyészség pénzhamisítással vádolja, mivel mindketten büntetlenek, a felnőttel szemben felfüggesztett börtönbüntetés, a fiatalkorúval szemben próbára bocsátás és pártfogó felügyeletének elrendelése az indítvány.

A pultosnak nem tűnt fel

Nem az első eset, amikor Szabolcsban hasonló módszerrel akartak pénzhez jutni. Mint ahogy arról beszámoltunk, bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítással vádolja a vármegyei főügyészség azt a három férfit, akik hamis tízezreseket készítettek, s azokat több esetben is forgalomba hozták. A vádirat szerint B. R., Sz. L. és H. Á. 2022 júniusában megállapodtak abban, hogy egy tintasugaras nyomtató segítségével tízezer forintos bankjegyeket fognak gyártani. Azt tervezték, hogy kisebb értékben vásárolnak, a hamis pénzzel fizetnek, s a visszajáró összeg lesz a bevételük.

2022. június 26-án elmentek Kótajba, s megkérték egy társukat, T. R.-t, hogy az egyik presszóban vegyen egy üdítőt és egy sört. Ő ezt megtette, a pultosnak pedig nem tűnt fel, hogy a bankjegy hamis.

A vádirat szerint B. R. ekkor közölte a többiekkel, hogy aki a jövőben ehhez hasonló módon forgalomba hozza a tízezreseket, megkapja a nyereség 40 százalékát, a többi pedig az övé marad. T. R. és T. M. A. közölték, hogy ebben nem vesznek részt, a II. és a III. rendű vádlott viszont vállalta a feladatot. Elmentek B. R-hez, ahol egy tintasugaras nyomtatóval tízezreseket készítettek, egy lakkszerű anyaggal bevonták, és szikével vágták ki az A4-es lapokból. Ám elég gyorsan lebuktak, egy ismeretlen személy ugyanis egy ilyen hamisítványt akart felváltatni Nyíregyházán.