Forgalmi akadály

2 órája

A szabolcsi főútra borult egy kamion rakománya, aki arra járt, csak kerülgette!

Vas borította be a 49-es főutat Vaja belterületén – mutatjuk, mi történt a forgalomban és a városban!

Szon.hu

A 49-es főúton, Vaja belterületén egy vasárut szállító kamion rakománya az úttestre borult péntek délután. A 3-as kilométernél egy sávon, irányonként váltakozva haladt csak a forgalom –  tájékoztatta a részletekről portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense.

Forrás: Traffipax Mátészalka és környéke 

Tegnap késő este a Kállói úton történt baleset. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár volt jelentős. 

