A szabolcsi főútra borult egy kamion rakománya, aki arra járt, csak kerülgette!

A 49-es főúton, Vaja belterületén egy vasárut szállító kamion rakománya az úttestre borult péntek délután. A 3-as kilométernél egy sávon, irányonként váltakozva haladt csak a forgalom – tájékoztatta a részletekről portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense.

Forrás: Traffipax Mátészalka és környéke

Tegnap késő este a Kállói úton történt baleset. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár volt jelentős.