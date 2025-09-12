Forgalmi akadály
1 órája
A szabolcsi főútra borult egy kamion rakománya, aki arra járt, csak kerülgette!
Vas borította be a 49-es főutat Vaja belterületén – mutatjuk, mi történt a forgalomban és a városban!
A 49-es főúton, Vaja belterületén egy vasárut szállító kamion rakománya az úttestre borult péntek délután. A 3-as kilométernél egy sávon, irányonként váltakozva haladt csak a forgalom – tájékoztatta a részletekről portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense.
Tegnap késő este a Kállói úton történt baleset. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár volt jelentős.
