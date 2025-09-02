Lecsaptak a szabolcsi zsaruk: 2 körözött férfi került lakat alá

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai Nyírteleken vontak intézkedés alá szeptember 1-jén egy helyi lakost, aki az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök a 21 éves férfivel szemben engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt eljárást indítottak, és őrizetbe vették - írta a rendőrség.

Körözött férfiakat fogtak a szabolcsi rendőrök

Fotó: Shutterstock

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 1-jén fogtak el egy körözés alatt álló nagyhalászi lakost. A férfi ellen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot, mivel a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg ezért azt a Nyíregyházi Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében az 58 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra és őrizetbe vették.

A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 1-jén fogtak el egy körözés alatt álló helyi lakost. A férfi ellen a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot, mivel a részére korábban kiszabott pénzbírságot nem fizette meg ezért azt a Vásárosnaményi Járásbíróság elzárásra változtatta át. A rendőrök a jogerősen elrendelt elzárás végrehajtása érdekében a 40 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra.

