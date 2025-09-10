szeptember 10., szerda

Rendőrség

44 perce

Rendőrök lepték el az M3-as autópálya szabolcsi szakaszát – Nem volt menekvés

A közlekedési balesetek megelőzése, valamint a szabályszegések visszaszorítása érdekében ellenőrizték a járművezetőket. A szabolcsi rendőrök a közlekedőket a Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki.

Szon.hu

Átfogó közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak szeptember 9-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság együttműködő hatóságaival az M3-as autópálya vármegyei szakaszán. A szabolcsi rendőrök a közlekedőket a Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében a magyarországi tartózkodás jogszerűségét is vizsgálták – olvasható a police.hu oldaon.

Forrás: police.hu

A rendőrök kisebb súlyú közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 8 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, 17 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 23 esetben közigazgatási hatósági bírságot szabtak ki.

Rendőrök lepték el az M3-as autópálya szabolcsi szakaszát

Fotók: Police.hu

A megállított sofőrök ittasságát is ellenőrizték, közülük senki sem fogyasztott alkoholt.

Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy a közúti balesetek megelőzése érdekében a közlekedési szabályokat mindig tartsák be.

… hogy mindenki hazaérjen!

