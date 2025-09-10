44 perce
Rendőrök lepték el az M3-as autópálya szabolcsi szakaszát – Nem volt menekvés
A közlekedési balesetek megelőzése, valamint a szabályszegések visszaszorítása érdekében ellenőrizték a járművezetőket. A szabolcsi rendőrök a közlekedőket a Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki.
Átfogó közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak szeptember 9-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság együttműködő hatóságaival az M3-as autópálya vármegyei szakaszán. A szabolcsi rendőrök a közlekedőket a Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében a magyarországi tartózkodás jogszerűségét is vizsgálták – olvasható a police.hu oldaon.
A rendőrök kisebb súlyú közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 8 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, 17 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 23 esetben közigazgatási hatósági bírságot szabtak ki.
A megállított sofőrök ittasságát is ellenőrizték, közülük senki sem fogyasztott alkoholt.
Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy a közúti balesetek megelőzése érdekében a közlekedési szabályokat mindig tartsák be.
… hogy mindenki hazaérjen!
