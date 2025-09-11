21 perce
Még a rendőrök is megdöbbentek azon, mit rejtettek az autóban talált fekete zsákok (fotókkal és videóval)
Lebukott! Nem kevés dohány volt a kocsiban és a garázsban, a rendőrök is meglepődtek.
Dohányt rejtett a zsák! A rendőrök és a NAV akciózott!
Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy szabolcsi férfitól. Még a rendőrök is meglepődtek!
A történet egy közúti ellenőrzéssel kezdődött augusztus végén, amikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési Osztályának rendőrei megállítottak egy magyar rendszámú autót Nagykálló közelében. Az utastér zsúfolásig volt fekete zsákokkal, melyek mindegyikben kiporciózott vágott fogyasztási dohány, adagonként 38,18 kilogramm lapult. A rendőrök azonnal értesítették a NAV munkatársait.
Dohányhegy a kocsiban és a garázsbanFotók: NAV
A pénzügyőrök hazáig kísérték a 40 éves férfit, ahol a teljes ingatlant átvizsgálták. A garázsban egymásra kupacolt szemeteszsákok rejtették az újabb 38 kilónyi adózatlan dohányt, így a teljes lefoglalt mennyiség 76 kilogrammra emelkedett, ami több tízezer szál cigaretta előállítására lett volna elegendő.
A 40 éves férfi elismerte a dohánytermékek tulajdonjogát, de azok eredetét és származását nem tudta igazolni. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás ellene, a jogsértés okán az elkövetőnek több mint nyolcmillió forint bírságra is számítania kell.
Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. A dohánylevél munkavégzés ellenértékeként sem adható át - tájékoztatta portálunkat a NAV.
