Még a rendőrök is megdöbbentek azon, mit rejtettek az autóban talált fekete zsákok (fotókkal és videóval)

A pénzügyőrök hazáig kísérték a 40 éves férfit, ahol a teljes ingatlant átvizsgálták. A garázsban egymásra kupacolt szemeteszsákok rejtették az újabb 38 kilónyi adózatlan dohányt, így a teljes lefoglalt mennyiség 76 kilogrammra emelkedett, ami több tízezer szál cigaretta előállítására lett volna elegendő.

A 40 éves férfi elismerte a dohánytermékek tulajdonjogát, de azok eredetét és származását nem tudta igazolni. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás ellene, a jogsértés okán az elkövetőnek több mint nyolcmillió forint bírságra is számítania kell.

Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. A dohánylevél munkavégzés ellenértékeként sem adható át - tájékoztatta portálunkat a NAV.