Valami készül a szabolcsi városban, váratlan bejelentést tett a rendőrség

Rendőrség: Paronai János r. ezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. szeptember 26-án 16 órától 2025. szeptember 27-én 2 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

Forrás: Illusztráció: Szon/ Shutterstock

