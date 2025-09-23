Vajon mi történhetett? Rendőrségi helikopter körözött Nagyecsed felett, a városban öt rendőrautót is láttak

A traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban egymást érték kedden délután a bejegyzések: több név nélküli résztvevő is közzétette, hogy rendőrautók lepték el Nagyecsedet, többen pedig megírták, hogy rendőrségi helikopter köröz a város felett.

Forrás: traffipax Mátészalka és környéke / A.J.

Rendőrségi helikopter a város felett

Nagyecsed megszállás alatt! 5 rendőrautó 1 helikopter – írta az egyik ismeretlen.

Ecseden kisbuszok, helikopter...!

– posztolta egy másik hozzászóló.

Többen is látták a helikoptert és a kisbuszokat, a hozzászólók pedig elkezdték találgatni, vajon mi történhetett. Vicces bejegyzések is érkeznek a poszt alá, de volt, aki azt írta: a rendőrök csak a munkájukat végzik. A rendőrségi helikopter Nagyecsed felett fél órán át körözhetett.

Portálunk megkereste a hatóságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

