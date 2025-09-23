szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Vajon mi történhetett? Rendőrségi helikopter körözött Nagyecsed felett, a városban öt rendőrautót is láttak

Címkék#Nagyecsed#kisbusz#rendőrségi helikopter

Egyre-másra érkeztek a bejegyzések: valami történt kedden délután a szatmári városban. Rendőrségi helikoptert láttak körözni Nagyecsed felett.

Szon.hu

A traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban egymást érték kedden délután a bejegyzések: több név nélküli résztvevő is közzétette, hogy rendőrautók lepték el Nagyecsedet, többen pedig megírták, hogy rendőrségi helikopter köröz a város felett. 

Rendőrségi helikopter Nagyecsed
Rendőrségi helikopter Nagyecsed
Forrás: traffipax Mátészalka és környéke / A.J.

Rendőrségi helikopter a város felett

Nagyecsed megszállás alatt! 5 rendőrautó 1 helikopter – írta az egyik ismeretlen.

Ecseden kisbuszok, helikopter...!

– posztolta egy másik hozzászóló

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Többen is látták a helikoptert és a kisbuszokat, a hozzászólók pedig elkezdték találgatni, vajon mi történhetett. Vicces bejegyzések is érkeznek a poszt alá, de volt, aki azt írta: a rendőrök csak a munkájukat végzik. A rendőrségi helikopter Nagyecsed felett fél órán át körözhetett. 

Portálunk megkereste a hatóságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Korábban is beszámoltunk már helikopteres rendőrségi akciókról: 

Augusztus 29-én olvasóink jelezték, hogy a rendőrség helikoptere több kört is megtett Bököny felett. Kiderült, hogy egy komplex – vagyis közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti, bűnügyi és migrációs – ellenőrzést tartottak, az akcióban több mint száz rendőr vett részt. A földi egységeket a levegőből a KR helikoptere és drón is segítette.

Július végén az egyenruhások Nyírbátor és Mátészalka környékén szinte valamennyi településre bementek, és átfogó ellenőrzést hajtottak végre. Volt, ahol ellenőrző-áteresztő pontokat állítottak fel, és az arra közlekedő valamennyi járművet megállították, átvizsgálták. A bűnügyileg frekventált településrészeken ingatlanokat is átvizsgáltak körözötteket keresve, valamint illegális termékek és eszközök után kutatva. A nyomozók munkáját helikopter és drón is segítette. 

Június 24-én a Készenléti Rendőrség (KR) Légirendészeti Szolgálatának pilótái és operátora a KR nyírbátori osztályvezető-helyettesével vettek részt egy rendészeti akcióban szolgálati helikopterrel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A helikopter személyzete a magasból a gomolygó füstöt vett észre egy penészleki tanya felett. A pilóták közelebb repülve látták, hogy nagy a baj. Egyből landoltak és segítettek: kimenekítették a 88 éves tulajt és juhait is

 

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu