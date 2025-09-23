2 órája
Vajon mi történhetett? Rendőrségi helikopter körözött Nagyecsed felett, a városban öt rendőrautót is láttak
Egyre-másra érkeztek a bejegyzések: valami történt kedden délután a szatmári városban. Rendőrségi helikoptert láttak körözni Nagyecsed felett.
A traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban egymást érték kedden délután a bejegyzések: több név nélküli résztvevő is közzétette, hogy rendőrautók lepték el Nagyecsedet, többen pedig megírták, hogy rendőrségi helikopter köröz a város felett.
Rendőrségi helikopter a város felett
Nagyecsed megszállás alatt! 5 rendőrautó 1 helikopter – írta az egyik ismeretlen.
Ecseden kisbuszok, helikopter...!
– posztolta egy másik hozzászóló.
Többen is látták a helikoptert és a kisbuszokat, a hozzászólók pedig elkezdték találgatni, vajon mi történhetett. Vicces bejegyzések is érkeznek a poszt alá, de volt, aki azt írta: a rendőrök csak a munkájukat végzik. A rendőrségi helikopter Nagyecsed felett fél órán át körözhetett.
Portálunk megkereste a hatóságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.
Korábban is beszámoltunk már helikopteres rendőrségi akciókról:
Augusztus 29-én olvasóink jelezték, hogy a rendőrség helikoptere több kört is megtett Bököny felett. Kiderült, hogy egy komplex – vagyis közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti, bűnügyi és migrációs – ellenőrzést tartottak, az akcióban több mint száz rendőr vett részt. A földi egységeket a levegőből a KR helikoptere és drón is segítette.
Mi történhetett? Valami baj lehet vármegyénkben – még a rendőrségi helikoptert is felküldték!
Július végén az egyenruhások Nyírbátor és Mátészalka környékén szinte valamennyi településre bementek, és átfogó ellenőrzést hajtottak végre. Volt, ahol ellenőrző-áteresztő pontokat állítottak fel, és az arra közlekedő valamennyi járművet megállították, átvizsgálták. A bűnügyileg frekventált településrészeken ingatlanokat is átvizsgáltak körözötteket keresve, valamint illegális termékek és eszközök után kutatva. A nyomozók munkáját helikopter és drón is segítette.
Helikopter, drón és több száz egyenruhás Szabolcsban! Mi történt? (fotókkal és videóval)
Június 24-én a Készenléti Rendőrség (KR) Légirendészeti Szolgálatának pilótái és operátora a KR nyírbátori osztályvezető-helyettesével vettek részt egy rendészeti akcióban szolgálati helikopterrel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A helikopter személyzete a magasból a gomolygó füstöt vett észre egy penészleki tanya felett. A pilóták közelebb repülve látták, hogy nagy a baj. Egyből landoltak és segítettek: kimenekítették a 88 éves tulajt és juhait is.
Durva, mit vett észre a rendőrségi helikopter Szabolcsban! Olyat láttak, hogy azonnal leszálltak – fotókkal, videóval
