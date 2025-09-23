szeptember 23., kedd

Sziréna

42 perce

Vajon mi történhetett? Rendőrségi helikopter köröz Nagyecsed felett, a városban öt rendőrautót is láttak

Címkék#Nagyecsed#kisbusz#rendőrségi helikopter

Egyre-másra érkeznek a bejegyzések: valami történt a szatmári városban. Rendőrségi helikoptert láttak körözni Nagyecsed felett.

Szon.hu

Rendőrségi helikopter: A traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban egymást érik a bejegyzések: több név nélküli résztvevő is közzétette, hogy rendőrségi autók lepték el Nagyecsedet, többen pedig megírták, hogy helikopter köröz a város felett. 

Rendőrségi helikopter Nagyecsed
Forrás: traffipax Mátészalka és környéke / A.J.

 

Nagyecsed megszállás alatt! 5 rendőrautó 1 helikopter

– írta az egyik ismeretlen.

Ecseden kisbuszok, helikopter...!

– posztolta egy másik hozzászóló. 

Többen is látták a rendőrségi helikoptert és kisbuszokat, a hozzászólók csak találgatni tudják, hogy mi történhetett. Vicces bejegyzések is érkeznek a poszt alá, de volt, aki azt írta: a rendőrök csak a munkájukat végzik.

Portálunk megkereste a hatóságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Ajánljuk még: 

 

