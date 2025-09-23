42 perce
Vajon mi történhetett? Rendőrségi helikopter köröz Nagyecsed felett, a városban öt rendőrautót is láttak
Egyre-másra érkeznek a bejegyzések: valami történt a szatmári városban. Rendőrségi helikoptert láttak körözni Nagyecsed felett.
Rendőrségi helikopter: A traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban egymást érik a bejegyzések: több név nélküli résztvevő is közzétette, hogy rendőrségi autók lepték el Nagyecsedet, többen pedig megírták, hogy helikopter köröz a város felett.
Nagyecsed megszállás alatt! 5 rendőrautó 1 helikopter
– írta az egyik ismeretlen.
Ecseden kisbuszok, helikopter...!
– posztolta egy másik hozzászóló.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Többen is látták a rendőrségi helikoptert és kisbuszokat, a hozzászólók csak találgatni tudják, hogy mi történhetett. Vicces bejegyzések is érkeznek a poszt alá, de volt, aki azt írta: a rendőrök csak a munkájukat végzik.
Portálunk megkereste a hatóságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.
Ajánljuk még:
Sokkoló reggeli utazás Nyíregyházán: azonnal mentőt kellett hívni az utasokhoz! (fotókkal)
Októbertől kuka-szigor: bírság járhat a rosszul kitett szemétért
Döbbenet, mit művelt egy fiatal srác Mátészalkán – alig fogsz hinni a szemednek