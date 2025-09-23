Vajon mi történhetett? Rendőrségi helikopter köröz Nagyecsed felett, a városban öt rendőrautót is láttak

Rendőrségi helikopter: A traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban egymást érik a bejegyzések: több név nélküli résztvevő is közzétette, hogy rendőrségi autók lepték el Nagyecsedet, többen pedig megírták, hogy helikopter köröz a város felett.

Rendőrségi helikopter Nagyecsed

Forrás: traffipax Mátészalka és környéke / A.J.

Nagyecsed megszállás alatt! 5 rendőrautó 1 helikopter

– írta az egyik ismeretlen.

Ecseden kisbuszok, helikopter...!

– posztolta egy másik hozzászóló.

Többen is látták a rendőrségi helikoptert és kisbuszokat, a hozzászólók csak találgatni tudják, hogy mi történhetett. Vicces bejegyzések is érkeznek a poszt alá, de volt, aki azt írta: a rendőrök csak a munkájukat végzik.

Portálunk megkereste a hatóságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.