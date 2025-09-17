Bedurrant a razzia Nyíregyházán! Az utcán állva szedik ki a rendőrök egymás után a kocsikat

Mindössze 100 méterre volt úti céljától a kisteherautó, melynek platóján művészi rendetlenségbe székek „álltak” hegyben-halomban. Arra nem számítottak, hogy rendőrök gyűrűjében futnak a Semmelweis utcán. A Roadpol-akció Nyíregyházán utol érte őket és nagy árat fizettek a szabálytalankodásaikért...

Elkezdődött a Roadpol akció, kedden Nyíregyházán, a Semmelweis utcán is ellenőriztek a rendőrök, a kisteherautó vezetője és utasai komoly árat fizettek a szabálysértésekért

Fotó: KM

Mert nem is egyet elkövettek. Minden azzal kezdődött, hogy nem csatolták be a biztonsági öveket, így az elől és hátul ülők is vétettek az előírásoknak, ráadásul a székeket nem rögzítették, így bármelyik pillanatban, egy nagyobb fékezésnél, vagy az élesebb kanyarban gond nélkül potyogtak volna le az úttestre, rosszabb esetben egy autó első vagy hátsó szélvédőjére. A következményeket már nem is gondoljuk végig. Számolgathatták azonban a kiszabott bírságot, hiszen a biztonsági övek bekapcsolásának elmulasztása, az áru veszélyes szállítása miatt több tízezer forintnyi bírságról szóló csekket kaptak már a helyszínen.

Roadpol akció a közlekedésbiztonságért, a balesetek megelőzéséért

A rendőrség szeptember 16. és 22. között ismét országos ellenőrzést tart Magyarország, így vármegyénk közútjain is. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amely most is csatlakozott a magyar rendőrség.

A Roadpol-akció első napján komoly helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök a szabálytalankodókkal szemben

Fotó: KM

Kollégáink elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot

– mondta a helyszínen Morvai Szabolcs rendőr alezredes. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának megbízott vezetője. Az egyhetes akció kiterjed az egész vármegyére, az egyenruhások valamennyi rendőrkapitányság illetékesség területén figyelik majd az autósokat, s minden szabálysértést szankcionálni fognak, legyen az a biztonsági eszközök nem megfelelő használata, és előkerülnek a szondák is, így az ittasság-ellenőrzés is része a mostani akciónak.

Mire kiállították a rendőrök a bírságokról a csekket, a spanifer is előkerült a kisteherautóból és rögzítették a székeket

Fotó: KM

Esznek, isznak, videótelefonálnak és tableten dolgoznak is vezetés közben

A fő baleseti okok között továbbra is a gyorshajtás, az elsőbbségi jogok meg nem adása és a kanyarodási szabályok be nem tartása áll az első három helyen, és nagyon sok baleset következik be a figyelmetlenség miatt.

Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél több jogszabálysértő magatartást kiszűrjünk és szankcionáljunk az utakon, ezzel is csökkentve a közlekedési balesetek számát Szabolcs-Szatmár-Bereg útjain – fogalmazott az alezredes. Hiába van headset, ami pár ezer forintért megvehető, vagy minden modern autóban kihangosító, sokan üzeneteket írnak, zenék között válogatnak a telefonjukon, esznek, isznak vezetés közben, de volt már arra is példa, hogy az autós a kormányra tett tabletjén „dolgozott”, vagy videóbeszélgetést folytatott.