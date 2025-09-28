Ötven helyett közel 150-nel hajtott a kis szabolcsi faluban – erre az eredményre ne legyünk büszkék!

Hétfőn ért véget a Roadpol akció, melynek keretben most elsősorban az egész ország területén, így Szabolcs vármegye útjain is a menet közbeni mobiltelefon használatát ellenőrizték a rendőrök, de minden olyan cselekményre is figyeltek, ami veszélyeztetheti a közlekedésbiztonságot.

A Roadpol akció első napján komoly helyszíni bírásgot szabtak ki a rendőrök a szabálytalankodókkal szemben

Fotó: KM



– Az egyhetes akcióban 108 ellenőrzési helyen több mint 700 kollégánk Szabolcs-Szatmár-Beregben 2512 járművezető ellenőrzését végezte el, 73 esetben tapasztalták kézben tartott mobiltelefon menet közbeni használatát, velük szemben helyszínibírságot szabtunk ki – részletezte portálunknak a vármegyei eredményeket Morvai Szabolcs rendőr alezredes.

A Roadpol akció egy hete alatt elképesztően sok jogsértést dokumentáltak

A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője elmondta: 1016 járművezető (szándékosan vagy véletlenül) felejtette el használni a biztonsági övet, s az egyenruhások 1373 esetben intézkedtek egyéb jogsértés miatt. Ebből az elsőbbségi szabályok megszegése, amely Szabolcsban a vezető baleseti okok között az első helyen áll 115 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, míg a 2. helyen álló sebességtúllépést 140 esetben dokumentáltak.

