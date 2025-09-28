4 órája
Ötven helyett közel 150-nel hajtott a kis szabolcsi faluban – erre az eredményre ne legyünk büszkék!
Vezetés közben mobilozók, biztonsági övet nem használók, gyorshajtók és körözött személyek. A legutóbbi Roadpol akció eredményei alapján olyan dobogóra léptünk fel, ahová senki sem vágyik.
Szabolcs-Szatmár-Beregben 108 ellenőrzési ponton több mint 700 rendőr vett részt a Roadpol akcióban
Fotó: KM
Hétfőn ért véget a Roadpol akció, melynek keretben most elsősorban az egész ország területén, így Szabolcs vármegye útjain is a menet közbeni mobiltelefon használatát ellenőrizték a rendőrök, de minden olyan cselekményre is figyeltek, ami veszélyeztetheti a közlekedésbiztonságot.
– Az egyhetes akcióban 108 ellenőrzési helyen több mint 700 kollégánk Szabolcs-Szatmár-Beregben 2512 járművezető ellenőrzését végezte el, 73 esetben tapasztalták kézben tartott mobiltelefon menet közbeni használatát, velük szemben helyszínibírságot szabtunk ki – részletezte portálunknak a vármegyei eredményeket Morvai Szabolcs rendőr alezredes.
A Roadpol akció egy hete alatt elképesztően sok jogsértést dokumentáltak
A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője elmondta: 1016 járművezető (szándékosan vagy véletlenül) felejtette el használni a biztonsági övet, s az egyenruhások 1373 esetben intézkedtek egyéb jogsértés miatt. Ebből az elsőbbségi szabályok megszegése, amely Szabolcsban a vezető baleseti okok között az első helyen áll 115 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, míg a 2. helyen álló sebességtúllépést 140 esetben dokumentáltak.
Aki a pár hónapos gyerekével képes ezt megtenni a hátsó ülésen, attól mégis mi várható?
Az egyiket a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság munkatársai mértek be, Nagyszekeresen egy személyautó sofőrje a megengedett 50 helyett 144 kilométer per órával közlekedett. Az érkerti rendőrőrs munkatársai Nyíregyházán, a Debreceni úton mértek be egy autóst, aki a megengedett 90 helyett 175 kilométer per óra sebességgel haladt.
Nagyon sok körözött személyt is elfogtak
– Az a 29 körözött személy is sokáig emlegetni fogja ezt a Roadpol akciót, ugyanis kollégium ezalatt fogták el őket – jegyezte meg a rendőr alezredes, aki értékelte is a számokat, amelyek egyértelműen azt mutatják, folytatni kell a fokozott ellenőrzéseket és akciókat.
– Megdöbbentő, milyen magas arányban találunk olyan járművezetőket és persze utasokat, akik nem kapcsolták be a biztonsági övüket, pedig ez az elől és a hátsó ülésen ülőknek is kötelező.
Sajnos azt látjuk, hogy a már bevezetett objektív felelősség sem hozott pozitív változást, pedig a biztonsági övnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy egy balesetnél milyen súlyos lesz a sérülés.
– Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jogkövetésre rábírjuk az állampolgárokat, szeretnénk ha nem a bírság, a büntetés tartaná vissza őket a jogsértésektől, hanem a felelős gondolkodás – hangsúlyozta Morvai Szabolcs.
A végére hagytuk a rossz hírt: a mostani Roadpol akció eredményei alapján bekerültünk az országos top 3-ba, ami a biztonsági öv használatával összefüggő jogsértések magas számát, a szabályok figyelmen kívül hagyását jelentik. Erre igazán nem lehetünk büszkék.
Országos eredmények
Az akció ideje alatt összesen 29310 járművezetőt ellenőriztek
- 1682 esetben menet közben kézben tartott mobilozás miatt,
- 14 alkalommal navigációs eszköz, 2-szer egyéb kommunikációs készülék használata,
- további 71 alkalommal pedig más, figyelmet elvonó tevékenység miatt
jártak el az egyenruhások. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 8158 emberrel szemben intézkedtek – közölte az Országos rendőr-főkapitányság az eredményeket.
