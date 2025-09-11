Rolleres őrültek háza Szabolcsban? Két baleset is történt!

1 órája
Rolleres balesetek miatt figyelmeztet a rendőrség!
Forrás: szon.hu / archív
E-rollerral közlekedett egy ittas állapotú férfi Kótajban, amikor fékezést követően felborult, az úttestre esett, és ennek következtében életveszélyes sérülést szenvedett - írta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.
Rollerral szenvedett balesetet egy lány is
E-rollerral szenvedett súlyos balesetet egy fiatal lány Nyíregyházán, aki az egyenetlen felületű útburkolaton nem megfelelően választotta meg a sebességét, és felborult.
Ez csak kettő az elmúlt napokban történt e-rolleres balesetek közül, amelyek igencsak megszaporodtak. A balesetek jellemzően a rollereseknek felróható okból történtek.
Ezért ismételten, nyomatékosan felhívjuk a közlekedés valamennyi résztvevőjének, de különösen az e-rollerrel közlekedők figyelmét a közúti közlekedés szabályainak betartására.
A közúti balesetek elkerülése közös érdekünk, és ezért mindenkinek tennie kell.
- A biztonságos közlekedés alapvető feltétele a közlekedési szabályok betartása, ami vonatkozik a közúti forgalom valamennyi résztvevőjére.
- Az elsőbbségi jog nem kiváltság, az jár, de saját biztonságunk érdekében mindig meg kell győződni arról, hogy a kötelezett lát minket, és megadja az elsőbbséget.
- Ittas állapotban valamennyi közlekedési jármű vagy eszköz vezetése tilos.
- E-rolleren és kerékpáron ugyan nem kötelező, de a súlyos vagy életveszélyes sérülések elkerülése érdekében erősen ajánlott a bukósisak használata.
- A roller egyszemélyes közlekedési eszköz. Az egy felnőtt + egy gyermek kombináció sem megengedett, és rendkívül balesetveszélyes.
- Gyalogos-átkelőhelyen e-rollerrel – csakúgy, mint kerékpárral – kizárólag ott lehet áthajtani, ahol azt tábla vagy útburkolati jellel kerékpársávként jelezik. Az ilyen átvezetéssel nem jelölt gyalogos-átkelőhelyen kizárólag a rollert vagy kerékpárt áttolva lehet biztonságosan áthaladni.
- Az eltúlzott sebességgel közlekedő, az úttesten való átkelés és a közúti közlekedés egyéb szabályaira fittyet hányó rolleresek nem csupán a saját, de mások életét és egészségét is fokozottan veszélyeztetik.
Kérjük, fontolják meg tanácsainkat, és közlekedjenek tudatosan, felelősségteljesen!
Vármegyénk rendőrei a jövőben is folyamatosan ellenőrzik a közlekedési szabályok betartását, különös figyelemmel az e-rollerrel közlekedőkre.
