Baleset

2 órája

Újabb rolleres baleset, most a Dohány utcán (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#kórház#Dohány utca

Ismét megtörtént Nyíregyházán... Rolleres baleset egy fiatallal...

Szon.hu
Újabb rolleres baleset, most a Dohány utcán (fotókkal)

Rolleres baleset... már megint!

Fotó: Bordás Béla

Szinte nem múlik el nap rolleres baleset nélkül Nyíregyházán. Ezúttal a Dohány utcán történt az ütközés, a rolleres fiatalt kórházba kellett szállítani, ahol ellátták a sérültet. 

Rolleres fiatal sérült a balesetben.
Ismét egy rolleres fiatal sérült...
Fotó: Bordás Béla

Rolleres baleset... Megint!

Rolleres baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 

