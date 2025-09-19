Újabb rolleres baleset, most a Dohány utcán (fotókkal)

Szinte nem múlik el nap rolleres baleset nélkül Nyíregyházán. Ezúttal a Dohány utcán történt az ütközés, a rolleres fiatalt kórházba kellett szállítani, ahol ellátták a sérültet.

Ismét egy rolleres fiatal sérült...

Fotó: Bordás Béla

Rolleres baleset... Megint!