Újabb rolleres baleset, most a Dohány utcán (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla
Szinte nem múlik el nap rolleres baleset nélkül Nyíregyházán. Ezúttal a Dohány utcán történt az ütközés, a rolleres fiatalt kórházba kellett szállítani, ahol ellátták a sérültet.
