Eltűnt!

35 perce

Senki nem tudja, mi történt a szabolcsi Lászlóval, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A Kisvárdai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri.

Forrás: police.hu

A Kisvárdai Rendőrkapitányság 15030-157/110/2025. számon körözési eljárást folytat az 57 éves Czap László fényeslitkei lakos eltűnése miatt. A férfi otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta magáról életjelet nem adott. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Az eltűnt férfi 170 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szakált és bajuszt visel, szeme színe kék.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Kisvárdai Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

 

