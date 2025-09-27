Nemrég ünnepelték, hogy egy éve mondták ki az igent – most a férj szörnyethalt a szabolcsi úton (videóval)

A rendelkezésre álló információk szerint a férfi járműve nagy sebességgel haladt, a kanyarban megcsúszott, majd frontálisan nekiütközött egy traktornak. Az ütközés ereje következtében a személyautó szinte teljesen összeroncsolódott. A helyszínre a tűzoltók mellett daru is érkezett, a mentés során a tűzoltóknak szét kellett vágniuk a gépkocsi roncsát.

A fiatal férfi burkolóként dolgozott, és a tragédia idején épp munkába tartott. Feleségével nemrég ünnepelték az első házassági évfordulójukat – számolt be a Tények.