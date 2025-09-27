szeptember 27., szombat

Halálos baleset

2 órája

Nemrég ünnepelték, hogy egy éve mondták ki az igent – most a férj szörnyethalt a szabolcsi úton (videóval)

Halálos baleset Sényő közelében: egy 23 éves férfi vesztette életét. A tragédia mindenkit megrázott.

Szon.hu
Nemrég ünnepelték, hogy egy éve mondták ki az igent – most a férj szörnyethalt a szabolcsi úton (videóval)

Fiatal férfi hunyt el a tragédiában.

Forrás: tenyek.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, tragédia történt péntek reggel Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán. Egy személyautó és egy traktor ütközött össze, a balesetben egy 23 éves ófehértói fiatalember életét vesztette.

Tragédia lett az ütközésből.
A tragédia helyszíne.
Fotó: Bordás Béla

Tragédia, amire nincsenek szavak...

Halálos baleset Sényő közelében

Fotók: Sipeki Péter

A rendelkezésre álló információk szerint a férfi járműve nagy sebességgel haladt, a kanyarban megcsúszott, majd frontálisan nekiütközött egy traktornak. Az ütközés ereje következtében a személyautó szinte teljesen összeroncsolódott. A helyszínre a tűzoltók mellett daru is érkezett, a mentés során a tűzoltóknak szét kellett vágniuk a gépkocsi roncsát.

A fiatal férfi burkolóként dolgozott, és a tragédia idején épp munkába tartott. Feleségével nemrég ünnepelték az első házassági évfordulójukat – számolt be a Tények.

Sokkoló felvételek a Sényőnél történt halálos frontális balesetről

Fotók: Bordás Béla

 

