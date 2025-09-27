2 órája
Nemrég ünnepelték, hogy egy éve mondták ki az igent – most a férj szörnyethalt a szabolcsi úton (videóval)
Halálos baleset Sényő közelében: egy 23 éves férfi vesztette életét. A tragédia mindenkit megrázott.
Fiatal férfi hunyt el a tragédiában.
Forrás: tenyek.hu
Mint arról korábban beszámoltunk, tragédia történt péntek reggel Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán. Egy személyautó és egy traktor ütközött össze, a balesetben egy 23 éves ófehértói fiatalember életét vesztette.
Tragédia, amire nincsenek szavak...
Halálos baleset Sényő közelébenFotók: Sipeki Péter
A rendelkezésre álló információk szerint a férfi járműve nagy sebességgel haladt, a kanyarban megcsúszott, majd frontálisan nekiütközött egy traktornak. Az ütközés ereje következtében a személyautó szinte teljesen összeroncsolódott. A helyszínre a tűzoltók mellett daru is érkezett, a mentés során a tűzoltóknak szét kellett vágniuk a gépkocsi roncsát.
A fiatal férfi burkolóként dolgozott, és a tragédia idején épp munkába tartott. Feleségével nemrég ünnepelték az első házassági évfordulójukat – számolt be a Tények.
Sokkoló felvételek a Sényőnél történt halálos frontális balesetrőlFotók: Bordás Béla
Zokogva ölelte férje motorjának roncsait az özvegy – Eddig nem látott képek a piricsei tragédia helyszínéről
Nem győzzük kapkodni a fejünket: egyik sztár után jön a másik Mátészalkán – fotókkal, videóval
Traktorkerék a folyóparton? A világhír küszöbén a PET Kupa, a BBC is forgatott náluk