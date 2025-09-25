Éjszaka, a munkahelyén fogták el a sorozatbetörőt – megmutatta a nyomozóknak, hová rejtette zsákmányát

Sorozatbetörő rendőrkézen: A Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást N. B. helybeli lakos ellen. A férfi betört egy bútorboltba Nyíregyházán szeptember 22-én éjszaka, és elvitt egy pénztárgépkazettát. Emellett behatolt még két autókereskedésbe és egy ipari telephelyre is, ahol a riasztó megzavarta, így értékek nélkül távozott.

A munkahelyén fogták el a sorozatbetörőt

Forrás: police.hu

Rendőrkézen a sorozatbetörő

A nyíregyházi nyomozók egy nap alatt azonosították a bűncselekményekkel megalapozottan gyanúsítható férfit, majd éjszaka a munkahelyén fogták el. Előállították a rendőrkapitányságra, és a 28 éves férfi gyanúsítotti kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett. Azt is megmutatta a nyomozóknak, hová rejtette a pénztárgépkazettát – olvasható police.hu oldalon.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást H. A. ellen. A fiatal férfi február és április között 13-szor törtbe a város hétvégi házas, valamint újonnan épülő, lakóparkos övezetében ingatlanokba, ahonnan mezőgazdasági gépeket, horgászfelszereléseket, nagy értékű szerszámgépeket és építőanyagokat vitt el, több mint hatmillió forint értékben.

