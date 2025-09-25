szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bilincs

20 perce

Éjszaka a munkahelyén fogták el a sorozatbetörőt – megmutatta a nyomozóknak, hová rejtette zsákmányát

Címkék#Nyíregyháza#sorozatbetörő#bűncselekmény#Nyíregyházi Rendőrkapitányság#lopás

A nyíregyházi rendőrök a munkahelyén kapták el a 28 éves helyi férfit. Egy nap alatt leplezték le a sorozatbetörőt, kattant a bilincs a csuklóján.

Szon.hu
Éjszaka a munkahelyén fogták el a sorozatbetörőt – megmutatta a nyomozóknak, hová rejtette zsákmányát

Munkahelyén fogták el a sorozatbetörőt

Sorozatbetörő rendőrkézen: A Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást N. B. helybeli lakos ellen. A férfi betört egy bútorboltba Nyíregyházán szeptember 22-én éjszaka, és elvitt egy pénztárgépkazettát. Emellett behatolt még két autókereskedésbe és egy ipari telephelyre is, ahol a riasztó megzavarta, így értékek nélkül távozott.

Sorozatbetörő: lopás. munkahelyén fogták el
Munkahelyén fogták el a sorozatbetörőt
Forrás: police.hu

Rendőrkézen a sorozatbetörő:

A nyíregyházi nyomozók egy nap alatt azonosították a bűncselekményekkel megalapozottan gyanúsítható férfit, majd éjszaka a munkahelyén fogták el.

Előállították a rendőrkapitányságra, és a 28 éves férfi gyanúsítotti kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett. Azt is megmutatta a nyomozóknak, hová rejtette a pénztárgépkazettát – olvasható police.hu oldalon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást H. A. ellen. A fiatal férfi február és április között 13-szor törtbe a város hétvégi házas, valamint újonnan épülő, lakóparkos övezetében ingatlanokba, ahonnan mezőgazdasági gépeket, horgászfelszereléseket, nagy értékű szerszámgépeket és építőanyagokat vitt el, több mint hatmillió forint értékben.

 

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu