Éjszaka a munkahelyén fogták el a sorozatbetörőt – megmutatta a nyomozóknak, hová rejtette zsákmányát
A nyíregyházi rendőrök a munkahelyén kapták el a 28 éves helyi férfit. Egy nap alatt leplezték le a sorozatbetörőt, kattant a bilincs a csuklóján.
Sorozatbetörő rendőrkézen: A Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást N. B. helybeli lakos ellen. A férfi betört egy bútorboltba Nyíregyházán szeptember 22-én éjszaka, és elvitt egy pénztárgépkazettát. Emellett behatolt még két autókereskedésbe és egy ipari telephelyre is, ahol a riasztó megzavarta, így értékek nélkül távozott.
A nyíregyházi nyomozók egy nap alatt azonosították a bűncselekményekkel megalapozottan gyanúsítható férfit, majd éjszaka a munkahelyén fogták el.
Előállították a rendőrkapitányságra, és a 28 éves férfi gyanúsítotti kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett. Azt is megmutatta a nyomozóknak, hová rejtette a pénztárgépkazettát – olvasható police.hu oldalon.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást H. A. ellen. A fiatal férfi február és április között 13-szor törtbe a város hétvégi házas, valamint újonnan épülő, lakóparkos övezetében ingatlanokba, ahonnan mezőgazdasági gépeket, horgászfelszereléseket, nagy értékű szerszámgépeket és építőanyagokat vitt el, több mint hatmillió forint értékben.
