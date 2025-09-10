szeptember 10., szerda

Baleset

54 perce

Súlyos karambol Nyíregyházán: fák, kerítés és autók a roncsmezőben

Címkék#karambol#Belső körút#Nyíregyháza

A járművek kerítésnek és fának is nekicsapódtak.

Szon.hu
Forrás: illusztráció / shutterstock

Két gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, az István utcában, a Belső körút és a Mák utca közötti szakaszon. Az ütközés következtében mindkét jármű kerítésnek és fának is csapódott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a forgalmi akadályt okozó balesethez.

 

