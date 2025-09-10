szeptember 10., szerda

Baleset

1 órája

Súlyos karambol az István utcában: kő kövön nem maradt! (fotók, videó)

A járművek kerítésnek és fának is nekicsapódtak a katasztrófavédelem információi szerint.

Szon.hu
Fotó: Sipeki Péter

Fotó: Sipeki Péter

Két gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, az István utcában, a Belső körút és a Mák utca közötti szakaszon. 

Karambol Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Az ütközés következtében mindkét jármű kerítésnek és fának is csapódott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a forgalmi akadályt okozó balesethez.

A helyszíni információk szerint a BMW-t vezető sofőr a megengedettnél nagyobb sebességgel hajtott.

 

