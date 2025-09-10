Baleset
1 órája
Súlyos karambol az István utcában: kő kövön nem maradt! (fotók, videó)
A járművek kerítésnek és fának is nekicsapódtak a katasztrófavédelem információi szerint.
Fotó: Sipeki Péter
Két gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, az István utcában, a Belső körút és a Mák utca közötti szakaszon.
Karambol NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
Az ütközés következtében mindkét jármű kerítésnek és fának is csapódott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a forgalmi akadályt okozó balesethez.
A helyszíni információk szerint a BMW-t vezető sofőr a megengedettnél nagyobb sebességgel hajtott.
