Súlyos karambol az István utcában: kő kövön nem maradt! (fotók, videó)

Az ütközés következtében mindkét jármű kerítésnek és fának is csapódott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a forgalmi akadályt okozó balesethez.

A helyszíni információk szerint a BMW-t vezető sofőr a megengedettnél nagyobb sebességgel hajtott.