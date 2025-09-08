szeptember 8., hétfő

Baleset

3 órája

Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó Szabolcsban

Címkék#baleset#Szabolcsban#Nyírcsászári

Balesettel indult a hétfő reggel. Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó.

Szon.hu

Balesettel indult a hétfő reggel, szalagkorlátnak ütközött egy teherautó: A 471-es főúton, Nyírcsászári közelében, a 60-as km-nél egy teherautó szalagkorlátnak ütközött. Félpályás korlátozás van érvényben – olvasható az utinform.hu oldalon.

Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó
Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock / szon

Ajánljuk még: 

Rosszul lett vezetés közben – az elmúlt időszakban több hír is kezdődött így. A hirtelen egészségügyi probléma miatt bekövetkező közúti balesetek nem túl gyakoriak, de annál veszélyesebbek...
A közlekedési baleset hátterében a legtöbbször figyelmetlenség, sebességtúllépés vagy relatív gyorshajtás, szabályszegés áll, ám olykor előfordul, hogy a sofőr önhibáján kívül, hirtelen egészségügyi probléma, például szívritmuszavar, cukorbetegséghez köthető rosszullét vagy ájulás miatt történik a szerencsétlenség. Ezek az esetek különösen veszélyesek, mert a járművezetőnek nincs ideje félreállni, segítséget kérni, jelezni, hogy valami nincs rendben, az autó pedig gyakran nagy sebességgel sodródik le az útról, karambolozik más járművekkel, üt el gyalogosokat, legrosszabb esetben halálos balesetet okozva. Sajnos nem is olyan régen pontosan ez történt Kisvárdán...

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Váratlan baleset történt szombat délután egy szabolcsi településen. Egy autó a tetejére borult. 
Tetejére borult egy autó: kisodródott a kanyarban, egy kerítésnek csapódott, végül a tetejére borulva állt meg egy személykocsi Szabolcsbákán, a Petőfi utcában. 

 

