Szalagkorlátnak ütközött egy teherautó Szabolcsban

Balesettel indult a hétfő reggel, szalagkorlátnak ütközött egy teherautó: A 471-es főúton, Nyírcsászári közelében, a 60-as km-nél egy teherautó szalagkorlátnak ütközött. Félpályás korlátozás van érvényben – olvasható az utinform.hu oldalon.

