Gyújtogatás

4 órája

Milliókat érne a nyom, de még mindig szabadon jár a szamosszegi gyújtogató (videó)

Címkék#gyújtogatás#tűz#Szamosszeg#nyomravezetői díj

Kétmilliós nyomravezetői díj ellenére sem sikerült elkapni a felelőst. A rendőrség továbbra is keresi a szamosszegi gyújtogatót.

Szon.hu

Még mindig keresi a szamosszegi gyújtogatót: a nyomravezetői díj ellenére sem találja a rendőrség azt a gyújtogatót, aki miatt márciusban leégett a szamosszegi sertéstelep. 

Még mindig keresik a szamosszegi gyújtogatót
Még mindig keresik a szamosszegi gyújtogatót
Fotó: Az önkormányzat közösségi oldala

A szamosszegi gyújtogató: tízmillió forintos a kár

A tűzben egy koca elpusztult, több állat megsérült, az épületben pedig tízmillió forintos kár keletkezett. Az önkormányzat korábban kétmillió forintot ajánlott fel annak, aki segít megtalálni az ismeretlen gyújtogatót. Egy volt nyomozó szerint elképzelhető, hogy a tettes külföldre menekült, ami jelentősen megnehezítené a rendőrség dolgát. írta a Tények

Ahogy arról márciusban portálunkon olvashattak, a tüzet egy környéken lakó vette észre. Hét kocát, ugyanennyi hízót és kismalacokat is ki kellett menteni a tűzből. Az oltást a helyiek kezdték el, de akkora lángok csaptak fel a disznóólból, hogy nem bírtak a lángokkal. 

