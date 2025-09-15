Milliókat érne a nyom, de még mindig szabadon jár a szamosszegi gyújtogató (videó)

Még mindig keresi a szamosszegi gyújtogatót: a nyomravezetői díj ellenére sem találja a rendőrség azt a gyújtogatót, aki miatt márciusban leégett a szamosszegi sertéstelep.

Még mindig keresik a szamosszegi gyújtogatót

Fotó: Az önkormányzat közösségi oldala

A szamosszegi gyújtogató: tízmillió forintos a kár

A tűzben egy koca elpusztult, több állat megsérült, az épületben pedig tízmillió forintos kár keletkezett. Az önkormányzat korábban kétmillió forintot ajánlott fel annak, aki segít megtalálni az ismeretlen gyújtogatót. Egy volt nyomozó szerint elképzelhető, hogy a tettes külföldre menekült, ami jelentősen megnehezítené a rendőrség dolgát. –írta a Tények