Katasztrófavédelem

1 órája

Szemét égett Tiszavasváriban – minden eszközt bevetettek a lángok megfékezésére!

Hétfő délután váratlan lángok csaptak fel egy tiszavasvári udvaron. Kiderült, hogy két köbméter szemét égett, de a helyi tűzoltók gyorsan megfékezték a tüzet.

Szon.hu

Tűzifa és szemét égett, két autó ütközött: hétfőn Tiszavasváriban, Őrön és Nyíregyházán is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak különböző helyszíneken.

Szemét égett Tiszavasváriban
Szemét égett Tiszavasváriban
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Szemét égett, tűzifa kapott lángra hétfőn

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap kora délután Nyíregyházán, a Westsik Vilmos utca elején. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.

Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán!

Fotók: Bordás Béla

Két köbméternyi tűzifa égett tegnap délután Őr településen, egy József Attila utcai családi ház udvarán. A mátészalkai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Két köbméternyi szemét égett hétfőn Tiszavasváriban, egy Erdő utcai ingatlan udvarán. A helyi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

írta a katasztrófavédelem

