Szemét égett Tiszavasváriban – minden eszközt bevetettek a lángok megfékezésére!

Tűzifa és szemét égett, két autó ütközött: hétfőn Tiszavasváriban, Őrön és Nyíregyházán is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak különböző helyszíneken.

Szemét égett Tiszavasváriban

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Szemét égett, tűzifa kapott lángra hétfőn

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap kora délután Nyíregyházán, a Westsik Vilmos utca elején. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.