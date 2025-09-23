1 órája
Szemét égett Tiszavasváriban – minden eszközt bevetettek a lángok megfékezésére!
Hétfő délután váratlan lángok csaptak fel egy tiszavasvári udvaron. Kiderült, hogy két köbméter szemét égett, de a helyi tűzoltók gyorsan megfékezték a tüzet.
Tűzifa és szemét égett, két autó ütközött: hétfőn Tiszavasváriban, Őrön és Nyíregyházán is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak különböző helyszíneken.
Szemét égett, tűzifa kapott lángra hétfőn
Két személygépkocsi ütközött össze tegnap kora délután Nyíregyházán, a Westsik Vilmos utca elején. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.
FRISSÍTVE! Brutális baleset: rommá törtek az autók Nyíregyházán! (fotókkal)
Két köbméternyi tűzifa égett tegnap délután Őr településen, egy József Attila utcai családi ház udvarán. A mátészalkai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.
Két köbméternyi szemét égett hétfőn Tiszavasváriban, egy Erdő utcai ingatlan udvarán. A helyi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem történt.
–írta a katasztrófavédelem
