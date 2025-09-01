Rendőrök lepték el Nyíregyháza utcáit – fotókon és videón az akció, amit megérzett a város

Az Orosi út elesett, a Korányin csak lépésben lehet haladni, a körút egy rémálom – ilyen és ehhez hasonló bejegyzésekkel voltak tele hétfő reggel a különböző csoportok a közösségi médiában: elindult a tanév. A tanévkezdés mindig váratlan helyezeteket hoz.

Rendőrök segítik az iskolák környékén a balesetmentes közlekedést a tanévkezdés első hónapjában

Fotó: KM

Tanévkezdés rendőrökkel: ott vannak az iskoláknál

Hétfőn több mint egymillió diák – köztük mintegy 100 ezer első osztályos – számára indult el a 2025/2026-os tanév az általános és középiskolákban. Az első napok közlekedési szempontból mindig nehezek, hiszen rengeteg az autó az utakon, éppen ezért döntött úgy a rendőrség, hogy az iskolák környékén a polgárőrséggel közösen segítik az autós és gyalogosforgalmat. A tanévkezdés rendőrökkel már hagyomány, mert az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre kell számítani.

Fél nyolckor gyakorlatilag állt a forgalom a belvárosban is, hatalmas kocsisorok torlódtak fel, ünneplőbe öltözött gyerekek, kezüket fogó, sietős anyukák és apukák próbáltak minél hamarabb bejutni az oktatási intézménybe. Így volt ez Nyíregyházán a Bethlen Gábor utcán is, ahol a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolába igyekeztek a családok.

A zebránál két rendőr állt, nemcsak figyelték, hanem irányították is az autósokat, ha szükség volt rá, megállították a forgalmat és a gyalogosokat engedték át. Persze a türelmetlenek dudáltak, néhányan megjegyzéseket is tettek.

Akárcsak az elmúlt években az idén szeptemberben is ott leszünk a polgárőrökkel közösen az iskolák környékén, hogy segítsük a gyerekek balesetmentes közlekedését

– mondta az iskola előtt Morvai Szabolcs rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője hozzátette: nem csak reggel 7 és 8 óra között, hanem a tanítási idő végén, 2 és 4 óra között is ott lesznek az oktatási intézményeknél, elsősorban ott, ahol van kijelölt gyalogos átkelőhely, de jelzőlámpa nem segíti a közlekedést.

– A kollégáink igyekeznek figyelemmel lenni az autósokra és a gyalogosokra is, és minden megtesznek, hogy a forgalom minél gördülékenyebb és biztonságos legyen.