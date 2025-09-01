53 perce
Rendőrök lepték el Nyíregyháza utcáit – fotókon és videón az akció, amit megérzett a város
Egy hónapig egyenruhások jelenlétére számíthatunk az oktatási intézményeknél. A tanévkezdés első napjától rendőrök segítik az iskolás gyerekek balesetmentes közlekedését.
A tanévkezdés első napján a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolánál motoros rendőrök vigyáztak a gyerekekre
Fotó: Nagy Csaba
Az Orosi út elesett, a Korányin csak lépésben lehet haladni, a körút egy rémálom – ilyen és ehhez hasonló bejegyzésekkel voltak tele hétfő reggel a különböző csoportok a közösségi médiában: elindult a tanév. A tanévkezdés mindig váratlan helyezeteket hoz.
Tanévkezdés rendőrökkel: ott vannak az iskoláknál
Hétfőn több mint egymillió diák – köztük mintegy 100 ezer első osztályos – számára indult el a 2025/2026-os tanév az általános és középiskolákban. Az első napok közlekedési szempontból mindig nehezek, hiszen rengeteg az autó az utakon, éppen ezért döntött úgy a rendőrség, hogy az iskolák környékén a polgárőrséggel közösen segítik az autós és gyalogosforgalmat. A tanévkezdés rendőrökkel már hagyomány, mert az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre kell számítani.
Fél nyolckor gyakorlatilag állt a forgalom a belvárosban is, hatalmas kocsisorok torlódtak fel, ünneplőbe öltözött gyerekek, kezüket fogó, sietős anyukák és apukák próbáltak minél hamarabb bejutni az oktatási intézménybe. Így volt ez Nyíregyházán a Bethlen Gábor utcán is, ahol a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolába igyekeztek a családok.
A zebránál két rendőr állt, nemcsak figyelték, hanem irányították is az autósokat, ha szükség volt rá, megállították a forgalmat és a gyalogosokat engedték át. Persze a türelmetlenek dudáltak, néhányan megjegyzéseket is tettek.
Akárcsak az elmúlt években az idén szeptemberben is ott leszünk a polgárőrökkel közösen az iskolák környékén, hogy segítsük a gyerekek balesetmentes közlekedését
– mondta az iskola előtt Morvai Szabolcs rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője hozzátette: nem csak reggel 7 és 8 óra között, hanem a tanítási idő végén, 2 és 4 óra között is ott lesznek az oktatási intézményeknél, elsősorban ott, ahol van kijelölt gyalogos átkelőhely, de jelzőlámpa nem segíti a közlekedést.
– A kollégáink igyekeznek figyelemmel lenni az autósokra és a gyalogosokra is, és minden megtesznek, hogy a forgalom minél gördülékenyebb és biztonságos legyen.
Sajnos nem sokat kellett várni az első balesetre, az Eperjes és Lengyel utca kereszteződésében egy rolleres diák sérült meg, amikor ütközött egy személyautóval. Erről itt olvashattak bővebben.
Arra kérjük, a szülőket, a gépjárművel közlekedőket, hogy óvatosabban, körültekintőbben vezessenek, lassítsanak az oktatási intézmények környékén, ahol számítani kell a gyerekekre, akiknek a figyelme így a tanévkezdés elején még elkalandozik, figyelmetlenebbek
– emelte ki a rendőr alezredes. – Legyünk rájuk tekintettel és tegyünk meg minden annak érdekében, hogy biztonságosan eljussanak az iskola, majd haza is.
Ugyancsak kérés, hogy a szülők autóval ne közvetlenül az iskola előtt álljanak meg, mert így forgalmi torlódás alakulhat ki, hanem egy picit távolabb a parkolóban, még akkor is, ha ez pár perces sétát jelent.
A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a stresszmentes indulás, ehhez pedig az kell, hogy a család időben induljon el. A megnövekedett gépjárműforgalom és a torlódások miatt fontos, hogy időben induljanak el otthonról. A nyugodtabb közlekedés nemcsak a balesetek kockázatát csökkenti, hanem a gyermekeknek kiegyensúlyozottabb iskolakezdést biztosít.
