Kerítésnek ütközött, majd tetejére borult egy autó a szabolcsi településen – mentő érkezett a helyszínre

Tetejére borult egy autó: kisodródott a kanyarban, egy kerítésnek csapódott, végül a tetejére borulva állt meg egy személykocsi Szabolcsbákán, a Petőfi utcában.

Tetejére borult egy autó Szabolcsbákán

Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Tetejére borult egy autó Szabolcsbákán - mentő érkezett a helyszínre

A jármű vezetőjéhez mentő érkezett. A kisvárdai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. –írja a katasztrófavédelem

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!