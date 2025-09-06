Baleset
1 órája
Kerítésnek ütközött, majd tetejére borult egy autó a szabolcsi településen – mentő érkezett a helyszínre
Váratlan baleset történt ma délután egy szabolcsi településen. Egy autó a tetejére borult.
Tetejére borult egy autó: kisodródott a kanyarban, egy kerítésnek csapódott, végül a tetejére borulva állt meg egy személykocsi Szabolcsbákán, a Petőfi utcában.
Tetejére borult egy autó Szabolcsbákán - mentő érkezett a helyszínre
A jármű vezetőjéhez mentő érkezett. A kisvárdai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. –írja a katasztrófavédelem
