Baleset

1 órája

Kerítésnek ütközött, majd tetejére borult egy autó a szabolcsi településen – mentő érkezett a helyszínre

Váratlan baleset történt ma délután egy szabolcsi településen. Egy autó a tetejére borult.

Szon.hu

Tetejére borult egy autó: kisodródott a kanyarban, egy kerítésnek csapódott, végül a tetejére borulva állt meg egy személykocsi Szabolcsbákán, a Petőfi utcában. 

Tetejére borult egy autó Szabolcsbákán
Tetejére borult egy autó Szabolcsbákán
Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Tetejére borult egy autó Szabolcsbákán - mentő érkezett a helyszínre

A jármű vezetőjéhez mentő érkezett. A kisvárdai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. írja a katasztrófavédelem

Baleset

A dosszié további cikkei
