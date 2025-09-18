45 perce
Több mint félmillió forint bírságot kapott a 36 éves sofőr – mutatjuk, miért kellett fizetnie
A kölcsei rendőrök a járművezetőt a túlsúly megszüntetésére és a bírság megfizetésére kötelezték. Több mint félmillió forint bírságot kapott a 36 éves sofőr.
Több mint fél millió forint bírságot kapott a 36 éves sofőr
Több mint félmillió forint bírság: A Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség munkatársai Csenger külterületén ellenőriztek egy nemzetközi forgalomban közlekedő járműszerelvényt a napokban. A rendőrök az ellenőrzés alatt megállapították, hogy a járműszerelvény össztömege 6340 kilogrammal meghaladja a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket. A rendőrök a 36 éves román állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 650 ezer forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték – olvasható a police.hu oldalon.
