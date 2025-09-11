Rendőrök kísérték végig Nyíregyházán! Bárki a saját szemével láthatta a fekete sapkás bűnözőt –videóval

2 órája
Újabb tolvajt fogtak Nyíregyházán: a Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást H. Cs. székelyi lakos ellen. A férfi az elmúlt napokban Nyíregyházán rendszeresen vagyon elleni bűncselekményeket követett el.
Újabb tolvajt fogtak Nyíregyházán: az 54 éves férfi tizenöt ingatlanba tört be
A célpontjai általában nyitva hagyott családi házak voltak, de bement kárpitosműhelybe, szépségszalonba, iskolai konyhába, valamint lelkészi hivatalba és bármilyen üzletbe, amely az útjába esett. A besurranás után mindenhol csak rövid ideig tartózkodott, általában a bejárat közelében hagyott táskákat és értékeket vette magához, aztán gyorsan távozott. A bűncselekményekkel több százezer forintot, mobiltelefonokat és arany ékszereket zsákmányolt.
A nyíregyházi nyomozók alapos felderítőmunkájának eredményeként azonosították és Nyíregyházán elfogták H. Cs.-t, aki kihallgatásán beismerte tettét. Az 54 éves férfi részletesen elmondta, hogy melyik ingatlanból mit vitt el, valamint megmutatta, hová rejtette a zsákmányt. –írja a police.hu
