Lemeszelték a szabolcsi luxuskaravánt, egy élet munkája kevés ahhoz, ami a tréleren pihent – fotó

A kölcsei rendőrök a járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és bírság megfizetésére kötelezték. A Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség munkatársai Csenger külterületén ellenőriztek egy nemzetközi forgalomban közlekedő járműszerelvényt a napokban. A rendőrök az ellenőrzés alatt megállapították, hogy a járműszerelvény össztömege 4040 kilogrammal meghaladja a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket. A rendőrök a 36 éves ukrán állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780.000 forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték – olvasható a police.hu oldalán.

Forrás: Police.hu

