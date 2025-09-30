szeptember 30., kedd

Bírság

4 órája

Lemeszelték a szabolcsi luxuskaravánt, egy élet munkája kevés ahhoz, ami a tréleren pihent – fotó

Csengernél buktatták le a 36 éves sofőrt, hatalmas bírságot szabtak ki rá. Túlsúly megszüntetésére kötelezték.

Szon.hu

A kölcsei rendőrök a járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és bírság megfizetésére kötelezték. A Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség munkatársai Csenger külterületén ellenőriztek egy nemzetközi forgalomban közlekedő járműszerelvényt a napokban. A rendőrök az ellenőrzés alatt megállapították, hogy a járműszerelvény össztömege 4040 kilogrammal meghaladja a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket. A rendőrök a 36 éves ukrán állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780.000 forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték olvasható a police.hu oldalán.

Túlsúly járműszerelvény Kölcse rendőrök
A rendőrök a sofőrt a túlsúly megszüntetésére kötelezték
Forrás:  Police.hu

Mint arról már korábban beszámoltunk, a pénzügyőrök a 49. számú fő úton állították meg egy járműszerelvényt. Megdöbbentő karavánba futott bele a NAV. román járműszerelvény egy trélert húzott maga után, rajta egy autóval, mögötte pedig egy hatalmas mezőgazdasági géppel.

Bővebben az esetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

