3 órája
Baj történt az éjjel, rohantak a szabolcsi tűzoltók! - Lángokban állt az épület
Lakóház melléképülete égett Milotán. A tűz a főépületet is érintette.
Tűz volt Milotán a hétvégén. Kigyulladt egy száz négyzetméteres családi ház mögé épített, hatvan négyzetméteres melléképület tetőszerkezete a Vörösmarty utcában - közölte a katasztrófavédelem.
Továbbterjedt a tűz
A lángok a főépület tetejét is érintették. A fehérgyarmati és a mátészalkai hivatásos tűzoltók három vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Az egységek a munkálatok közben megbontották a családi ház tetőszerkezetét, jelenleg már az utómunkálatokat végzik. A ház lakhatatlanná vált, a lakók hozzátartozóknál kapnak elszállásolást.
Ez is érdekelheti:
Több száz veszélyes eszközt találtak, milliós bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem Szabolcsban!
Villámrajtot vett a Nagyecsed, vízilabdameccs Ibrányban (fotókkal)
Döbbenetes, miket hagynak ott a vendégek a szabolcsi szállodákban