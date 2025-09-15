szeptember 15., hétfő

Tűzeset

3 órája

Baj történt az éjjel, rohantak a szabolcsi tűzoltók! - Lángokban állt az épület

Lakóház melléképülete égett Milotán. A tűz a főépületet is érintette.

Szon.hu

Tűz volt Milotán a hétvégén. Kigyulladt egy száz négyzetméteres családi ház mögé épített, hatvan négyzetméteres melléképület tetőszerkezete a Vörösmarty utcában - közölte a katasztrófavédelem.

tűz
Tűz ütött ki Milotán. Lakhatatlanná vát az épület
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

Továbbterjedt a tűz

A lángok a főépület tetejét is érintették. A fehérgyarmati és a mátészalkai hivatásos tűzoltók három vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Az egységek a munkálatok közben megbontották a családi ház tetőszerkezetét, jelenleg már az utómunkálatokat végzik. A ház lakhatatlanná vált, a lakók hozzátartozóknál kapnak elszállásolást.

