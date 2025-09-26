FRISSÍTVE! Vészhelyzet Nyírpazonyban – lakóházra is átterjedt a tűz (fotókkal)

Tűz Nyírpazonyban: kigyulladt egy melléképület Nyírpazonyban, a Kabalási úton.

Tűz Nyírpazonyban: a lángok egy lakóházra is átterjedtek

Fotók: katasztrófavédelem

Tűz Nyírpazonyban: négy vízsugárral oltanak a tűzoltók

Teljes terjedelmében ég a mintegy negyven négyzetméteres, fa építmény. A lakóházra is átterjedt a tűz, amelyet négy vízsugárral oltanak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. –számolt be a katasztrófavédelem

Fotók: katasztrófavédelem

Frissítés: A korábbi információktól eltérően nem egy, hanem két melléképület égett: egy szerelőműhely és egy tároló. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal eloltották a lángokat. Az épületből még a tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos három propánbutángáz-palackot vitt ki, az egységek pedig egy PB-, egy szén-dioxid-, illetve egy oxigén-palackot távolítottak el az épületekből. A palackokat hűtik. A tűz elérte a kazánházat, illetve belekapott a lakóház tetejébe is, de az épület lakható maradt. A lángokat elfojtották, a tűzoltók már az utómunkálatokat végzik. –írta a katasztrófavédelem a tűzesetről

A tűzesetről készült fotókat itt tekintheti meg: