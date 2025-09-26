3 órája
FRISSÍTVE! Vészhelyzet Nyírpazonyban – lakóházra is átterjedt a tűz (fotókkal)
Kigyulladt egy egy melléképület a Kabalási úton. A tűz Nyírpazonyban átterjedt a lakóházra is, a lángokat a tűzoltók négy vízsugárral oltják.
Tűz Nyírpazonyban: kigyulladt egy melléképület Nyírpazonyban, a Kabalási úton.
Tűz Nyírpazonyban: négy vízsugárral oltanak a tűzoltók
Teljes terjedelmében ég a mintegy negyven négyzetméteres, fa építmény. A lakóházra is átterjedt a tűz, amelyet négy vízsugárral oltanak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. –számolt be a katasztrófavédelem
Frissítés: A korábbi információktól eltérően nem egy, hanem két melléképület égett: egy szerelőműhely és egy tároló. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal eloltották a lángokat. Az épületből még a tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos három propánbutángáz-palackot vitt ki, az egységek pedig egy PB-, egy szén-dioxid-, illetve egy oxigén-palackot távolítottak el az épületekből. A palackokat hűtik. A tűz elérte a kazánházat, illetve belekapott a lakóház tetejébe is, de az épület lakható maradt. A lángokat elfojtották, a tűzoltók már az utómunkálatokat végzik. –írta a katasztrófavédelem a tűzesetről
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A tűzesetről készült fotókat itt tekintheti meg:
Tűz NyírpazonybanFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
Ajánljuk még:
FRISSÍTVE! Halálos traktoros baleset történt Szabolcsban! Reagált a mentőszolgálat (friss helyszíni fotókkal, videóval)
Árokba csapódott két jármű a szabolcsi településen – félpályás az útzár!
Három szabolcsi van most a legkeresettebb bűnözők között, az egyikük nő
Éjszaka, a munkahelyén fogták el a sorozatbetörőt – megmutatta a nyomozóknak, hová rejtette zsákmányát