Tűz

3 órája

FRISSÍTVE! Vészhelyzet Nyírpazonyban – lakóházra is átterjedt a tűz (fotókkal)

Kigyulladt egy egy melléképület a Kabalási úton. A tűz Nyírpazonyban átterjedt a lakóházra is, a lángokat a tűzoltók négy vízsugárral oltják.

Szon.hu

Tűz Nyírpazonyban: kigyulladt egy melléképület Nyírpazonyban, a Kabalási úton. 

Tűz Nyírpazonyban: a lángok egy lakóházra is átterjedtek
Tűz Nyírpazonyban: a lángok egy lakóházra is átterjedtek
Fotók: katasztrófavédelem

Tűz Nyírpazonyban: négy vízsugárral oltanak a tűzoltók

Teljes terjedelmében ég a mintegy negyven négyzetméteres, fa építmény. A lakóházra is átterjedt a tűz, amelyet négy vízsugárral oltanak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. számolt be a katasztrófavédelem

Fotók: katasztrófavédelem

Frissítés: A korábbi információktól eltérően nem egy, hanem két melléképület égett: egy szerelőműhely és egy tároló. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal eloltották a lángokat. Az épületből még a tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos három propánbutángáz-palackot vitt ki, az egységek pedig egy PB-, egy szén-dioxid-, illetve egy oxigén-palackot távolítottak el az épületekből. A palackokat hűtik. A tűz elérte a kazánházat, illetve belekapott a lakóház tetejébe is, de az épület lakható maradt. A lángokat elfojtották, a tűzoltók már az utómunkálatokat végzik. írta a katasztrófavédelem a tűzesetről

A tűzesetről készült fotókat itt tekintheti meg:

Tűz Nyírpazonyban

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

