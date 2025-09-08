szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kigyulladt

2 órája

Riasztották a tűzoltókat! Tűz ütött ki a szabolcsi településen!

Címkék#tűzeset#Ramocsaháza#tűzoltók#tűz#kigyulladt

A Virág utcában csaptak fel a lángok.

Szon.hu

Tűz ütött ki Ramocsaházán. Kigyulladt egy melléképület a Virág utcában. A mintegy negyvenkilenc négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett - közölte a katasztrófavédelem.

tűz, láng, égett, kigyulladt
Tűz Szabolcsban. Teljes terjedelmében lángolt egy épület Ramocsaházán
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

A baktalórántházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Utómunkálatokat végeznek.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu