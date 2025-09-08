Riasztották a tűzoltókat! Tűz ütött ki a szabolcsi településen!

Tűz ütött ki Ramocsaházán. Kigyulladt egy melléképület a Virág utcában. A mintegy negyvenkilenc négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett - közölte a katasztrófavédelem.

Tűz Szabolcsban. Teljes terjedelmében lángolt egy épület Ramocsaházán

Forrás: Illusztráció Shutterstock

A baktalórántházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Utómunkálatokat végeznek.

