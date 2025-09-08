Kigyulladt
2 órája
Riasztották a tűzoltókat! Tűz ütött ki a szabolcsi településen!
A Virág utcában csaptak fel a lángok.
Tűz ütött ki Ramocsaházán. Kigyulladt egy melléképület a Virág utcában. A mintegy negyvenkilenc négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett - közölte a katasztrófavédelem.
A baktalórántházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Utómunkálatokat végeznek.
