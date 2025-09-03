szeptember 3., szerda

Katasztrófavédelem

30 perce

30 év szolgálat: dicséretben részesült a szabolcsi alezredes

Címkék#katasztrófavédelem#dícséret#elismerés#tűzoltó

Díjazták a több évtizedes kiemelkedő munkát. Szabolcsi tűzoltók részesültek elismerésben.

Szon.hu

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hivatásos szolgálatban töltött évek után, szolgálati jelet adományozott 30 év után, egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött 30 év szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 2025. szeptember 1-ei hatállyal az igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelőjét Kovács Szabolcs tűzoltó alezredest - olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

tűzoltó
Szabolcsi tűzoltók részesültek elismerésben

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 25 év után a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokát Lipták Gábor tűzoltó alezredest.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója szeptember 1-jei hatállyal soron előléptette tűzoltó alezredes rendfokozatba a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat kiemelt főelőadóját Kiss András tűzoltó őrnagyot.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 25 év után, 2025. szeptember 1-ei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját Varga Béla tűzoltó dandártábornokot. Az elismerést Nagy József tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes adta át.

