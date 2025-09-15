Új igazgató a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem élén (fotókkal)

A beiktatási ünnepségen a Himnuszt követően Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálat-vezetője ismertette a miniszteri határozatot, amelyet dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adott át Vörös Tamás tűzoltó ezredes kinevezett igazgatónak.

Ezt követően a főigazgató először a leköszönő igazgatónak köszönte meg az elmúlt évek kiemelkedő munkáját, majd gratulált Vörös Tamás kinevezéséhez és az ezredesi előléptetéséhez. Beszédében kiemelte, hogy Varga Béla tűzoltó dandártábornok csaknem négy évtizeden át szolgált hivatásosként, 2000 óta a katasztrófavédelemnél dolgozott. Tizenhárom éven át volt igazgató, három évet a Jász-Nagykun-Szolnok, tízet pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élén töltött.

Az elkövetkező időszakra hasznos időtöltést és nagyon jó egészséget kívánt a tábornoknak. A főigazgató ezután arról beszélt, hogy Vörös Tamás tűzoltó ezredes személyében megfelelően felkészült, magas szintű elméleti tudással, mintegy harminc év szakmai, gyakorlati tapasztalattal rendelkező vezető fogja irányítani az igazgatóságot.