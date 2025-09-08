1 órája
Nagy erejű ütközés Nyíregyházán! Két személyt kórházba kellett szállítani (fotók)
Újabb baleset történt hétfő este. Ütközés Nyíregyházán: két személyt kórházba szállítottak.
Nagy erejű ütközés Nyíregyházán: Karambolhoz riasztották a mentőket és tűzoltókat hétfő este a Lujza utcára, ahol két személygépkocsi ütközött össze nagy erővel.
Nagy erejű ütközés Nyíregyházán: két személyt kórházba szállítottak
A mentők két személyt kórházba szállítottak. Az anyagi kár is jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Karambol a Lujza utcánFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
14 év alatti kisfiú ugrott ki a nyíregyházi vonatból, új részletek a megdöbbentő balesetről
Mit tett szegény nyíregyházi nyugdíjas, hogy ezt érdemelte? Ne akard tudni, amit a szomszéd mesélt
Belvárosi baleset: kerékpáros és személyautó ütközött Nyíregyházán – mentő is érkezett a helyszínre (fotók)
Kiakadtak a szabolcsiak: ami most megy az utakon, tartós bérlet a balesetire
Ajánljuk még:
Rosszul lett vezetés közben – az elmúlt időszakban több hír is kezdődött így
Rosszul lett a volán mögött, fékezés nélkül gázolta halálra a biciklist
A hirtelen egészségügyi probléma miatt bekövetkező közúti balesetek nem túl gyakoriak, de annál veszélyesebbek... A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Baleset történt a Korányi közben
Bevásárlókocsival játszottak a gyerekek, de csúnya vége lett – mentőt kellett hívni
Három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.