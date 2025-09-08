szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

21°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Nagy erejű ütközés Nyíregyházán! Két személyt kórházba kellett szállítani (fotók)

Címkék#karambol#Nyíregyháza#baleset

Újabb baleset történt hétfő este. Ütközés Nyíregyházán: két személyt kórházba szállítottak.

Szon.hu

Nagy erejű ütközés Nyíregyházán: Karambolhoz riasztották a mentőket és tűzoltókat hétfő este a Lujza utcára, ahol két személygépkocsi ütközött össze nagy erővel.  

Nagy erejű ütközés Nyíregyházán
Nagy erejű ütközés Nyíregyházán
Fotók: Bordás Béla


Nagy erejű ütközés Nyíregyházán: két személyt kórházba szállítottak

A mentők két személyt kórházba szállítottak. Az anyagi kár is jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Karambol a Lujza utcán

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

Rosszul lett vezetés közben – az elmúlt időszakban több hír is kezdődött így

A hirtelen egészségügyi probléma miatt bekövetkező közúti balesetek nem túl gyakoriak, de annál veszélyesebbek... A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Baleset történt a Korányi közben

Három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu